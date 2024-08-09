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ФТС: профицит торгового баланса России в первом полугодии вырос на 16%

ФТС: профицит торгового баланса России в первом полугодии вырос на 16% - 09.08.2024, ПРАЙМ

ФТС: профицит торгового баланса России в первом полугодии вырос на 16%

Положительное сальдо торгового баланса в первом полугодии 2024 года составило 76,7 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T11:57+0300

2024-08-09T11:57+0300

2024-08-09T11:57+0300

торговый профицит

фтс россии

экспорт

россия

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса в первом полугодии 2024 года составило 76,7 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,2%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. По данным ФТС, общий объем экспорта из РФ в январе-июне составил 207,1 миллиарда долларов, сократившись на 0,4% к аналогичному периоду прошлого года. Объем импорта в первом полугодии составил 130,4 миллиарда долларов, сократившись на 8,1% в тому же периоду прошлого года. Общий объем внешней торговли РФ за первое полугодие составил 337,5 миллиарда долларов. Экспорт из России в страны Азии за указанный период составил 156,2 миллиарда долларов - рост на 8,5% в годовом выражении, импорт оттуда – 86,6 миллиарда долларов (снижение на 4,8% год к году). Экспорт товаров из России в Европу за шесть месяцев сократился на 33,8%, до 31,7 миллиарда долларов, а импорт снизился на 14,1% - до 34,9 миллиарда долларов. При этом экспорт в Америку увеличился на 14,2%, до 6,7 миллиарда долларов, а импорт оттуда сократился на 15,8%, до 6,9 миллиарда долларов.

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торговый профицит, фтс россии, экспорт, россия