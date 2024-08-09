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Восточная Европа готовится к сдерживанию "возможного противника" - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Восточная Европа готовится к сдерживанию "возможного противника"
Восточная Европа готовится к сдерживанию "возможного противника" - 09.08.2024, ПРАЙМ
Восточная Европа готовится к сдерживанию "возможного противника"
В Восточной Европе есть трудности, касающиеся набора людей в вооруженные силы, передает слова главы генштаба одной из стран региона новостное агентство Reuter. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T17:22+0300
2024-08-09T17:22+0300
восточная европа
армия
россия
нато
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В Восточной Европе есть трудности, касающиеся набора людей в вооруженные силы, передает слова главы генштаба одной из стран региона новостное агентство Reuter.Так, сообщает агентство, в Чехии уже несколько лет целевые показатели по набору людей в армию остается не достигнутыми. Нормальная численность войск также поддерживается с трудом. Карел Ржегка, начальник генштаба армии Чехии, подчеркнул, что "ничего нельзя сделать без людей". Аналогичную проблему признал начальник Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский."Мы хотим сдержать любого потенциального противника в будущем... Если мы ничего не сделаем в плане нехватки человеческих ресурсов в военной сфере..., это будет означать, что мы не сможем удерживать мир и сдержать потенциального врага", - уточнил начальник генштаба. Он также дополнил, что любое модернизированное оружие будет бесполезным без мотивированных людей. "Все это будет пустой тратой денег", - заключил он. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
https://1prime.ru/20240809/shengen-850779278.html
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восточная европа, армия, россия, нато
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, армия, РОССИЯ, НАТО
17:22 09.08.2024
 
Восточная Европа готовится к сдерживанию "возможного противника"

Reuter: Восточная Европа из-за нехватки военных боится не сдержать противника

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В Восточной Европе есть трудности, касающиеся набора людей в вооруженные силы, передает слова главы генштаба одной из стран региона новостное агентство Reuter.
Так, сообщает агентство, в Чехии уже несколько лет целевые показатели по набору людей в армию остается не достигнутыми. Нормальная численность войск также поддерживается с трудом. Карел Ржегка, начальник генштаба армии Чехии, подчеркнул, что "ничего нельзя сделать без людей". Аналогичную проблему признал начальник Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский.
"Мы хотим сдержать любого потенциального противника в будущем... Если мы ничего не сделаем в плане нехватки человеческих ресурсов в военной сфере..., это будет означать, что мы не сможем удерживать мир и сдержать потенциального врага", - уточнил начальник генштаба.
Он также дополнил, что любое модернизированное оружие будет бесполезным без мотивированных людей. "Все это будет пустой тратой денег", - заключил он.
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В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
 
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПАармияРОССИЯНАТО
 
 
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