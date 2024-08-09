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Чистая прибыль ПСБ в первом полугодии выросла почти в два раза

Чистая прибыль ПСБ в первом полугодии выросла почти в два раза - 09.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль ПСБ в первом полугодии выросла почти в два раза

Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по РСБУ в первом полугодии выросла в 1,7 раза и составила 97 миллиардов рублей против 56,2 миллиарда рублей в аналогичном... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T21:07+0300

2024-08-09T21:07+0300

2024-08-09T21:07+0300

экономика

россия

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промсвязьбанк

чистая прибыль

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по РСБУ в первом полугодии выросла в 1,7 раза и составила 97 миллиардов рублей против 56,2 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года, следует из отчета кредитной организации. Чистые процентные доходы после создания резерва на возможные потери выросли в 1,9 раза, до 187,472 миллиарда рублей против 98,36 миллиарда рублей в аналогичном периоде 2023 года. Средства клиентов увеличились на 8% и составили 5,531 триллиона рублей против 5,089 триллиона годом ранее. Вклады (средства) физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выросли на 56,5% и составили 1,316 триллиона рублей против 841 миллиарда рублей. Активы банка выросли на 20% и составили 7,329 триллиона рублей против 6,1 триллиона рублей в прошлом году. Промсвязьбанк основан в 1995 году, на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

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россия, банки, промсвязьбанк, чистая прибыль