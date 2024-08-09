https://1prime.ru/20240809/psb-850787123.html
Чистая прибыль ПСБ в первом полугодии выросла почти в два раза
Чистая прибыль ПСБ в первом полугодии выросла почти в два раза - 09.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль ПСБ в первом полугодии выросла почти в два раза
Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по РСБУ в первом полугодии выросла в 1,7 раза и составила 97 миллиардов рублей против 56,2 миллиарда рублей в аналогичном... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T21:07+0300
2024-08-09T21:07+0300
2024-08-09T21:07+0300
экономика
россия
банки
промсвязьбанк
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/83778/81/837788127_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e559310b1a0d0454eb74bc0f37f5cc2b.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по РСБУ в первом полугодии выросла в 1,7 раза и составила 97 миллиардов рублей против 56,2 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года, следует из отчета кредитной организации. Чистые процентные доходы после создания резерва на возможные потери выросли в 1,9 раза, до 187,472 миллиарда рублей против 98,36 миллиарда рублей в аналогичном периоде 2023 года. Средства клиентов увеличились на 8% и составили 5,531 триллиона рублей против 5,089 триллиона годом ранее. Вклады (средства) физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выросли на 56,5% и составили 1,316 триллиона рублей против 841 миллиарда рублей. Активы банка выросли на 20% и составили 7,329 триллиона рублей против 6,1 триллиона рублей в прошлом году. Промсвязьбанк основан в 1995 году, на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
https://1prime.ru/20240809/mts-850780210.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83778/81/837788127_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_19fe95c5d34d697f5fb7842bc9990d7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банки, промсвязьбанк, чистая прибыль
Экономика, РОССИЯ, Банки, Промсвязьбанк, чистая прибыль
Чистая прибыль ПСБ в первом полугодии выросла почти в два раза
Чистая прибыль ПСБ в I полугодии выросла почти в два раза, до 97 млрд рублей
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по РСБУ в первом полугодии выросла в 1,7 раза и составила 97 миллиардов рублей против 56,2 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года, следует из отчета кредитной организации.
Чистые процентные доходы после создания резерва на возможные потери выросли в 1,9 раза, до 187,472 миллиарда рублей против 98,36 миллиарда рублей в аналогичном периоде 2023 года.
Средства клиентов увеличились на 8% и составили 5,531 триллиона рублей против 5,089 триллиона годом ранее. Вклады (средства) физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выросли на 56,5% и составили 1,316 триллиона рублей против 841 миллиарда рублей.
Активы банка выросли на 20% и составили 7,329 триллиона рублей против 6,1 триллиона рублей в прошлом году.
Промсвязьбанк основан в 1995 году, на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
"МТС банк" в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 23 процента