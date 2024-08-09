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Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до минимума с 2021 года

Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до минимума с 2021 года - 09.08.2024, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до минимума с 2021 года

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 14 августа по 20 августа сократится в 1,7 раза, до 257,3 рубля за тонну, это минимальное значение с начала... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T18:36+0300

2024-08-09T18:36+0300

2024-08-09T18:36+0300

экономика

россия

экспортные пошлины

экспорт пшеницы

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 14 августа по 20 августа сократится в 1,7 раза, до 257,3 рубля за тонну, это минимальное значение с начала действия этих пошлин в 2021 году, следует из данных Минсельхоза РФ Пошлины на вывоз ячменя останутся нулевыми, а на кукурузу составят 344,5 рубля за тонну, перестав быть нулевыми впервые с апреля. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 214,8 доллара за тонну, на ячмень - 179,8 доллара, на кукурузу - при цене 203,1 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 7 по 13 августа, составляет 444,4 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя и кукурузы нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, экспортные пошлины, экспорт пшеницы