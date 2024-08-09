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Разработчик QR-платежей требует от "Сбера" около 3 млрд рублей
Разработчик QR-платежей требует от "Сбера" около 3 млрд рублей - 09.08.2024, ПРАЙМ
Разработчик QR-платежей требует от "Сбера" около 3 млрд рублей
Компания ФИТ, разработавшая сервис бесконтактной оплаты PayQR, потребовала от Сбербанка 2,9 миллиарда рублей компенсации за нарушение ее исключительных прав,... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T13:57+0300
2024-08-09T13:57+0300
2024-08-09T13:57+0300
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Компания ФИТ, разработавшая сервис бесконтактной оплаты PayQR, потребовала от Сбербанка 2,9 миллиарда рублей компенсации за нарушение ее исключительных прав, сообщил "Коммерсантъ". Расчет основан на среднем размере лицензионных платежей в интернет-бизнесе и финуслугах — 13,3% от выручки. Предварительное заседание суда назначено на 11 октября. Собственный сервис оплаты по QR-кодам Сбербанк запустил летом 2019-го.
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qr-код, платежи, сбербанк
QR-код, платежи, Сбербанк
Разработчик QR-платежей требует от "Сбера" около 3 млрд рублей
"Ъ" узнал, что разработчик PayQR потребовал от "Сбера" 2,9 млрд руб