https://1prime.ru/20240809/ranenie-850767020.html

Военкор Коц раскрыл детали спасения Поддубного

Военкор Коц раскрыл детали спасения Поддубного - 09.08.2024, ПРАЙМ

Военкор Коц раскрыл детали спасения Поддубного

Местный житель случайно нашел раненного военкора ВГТРК Евгения Поддубного, после чего передал его добровольцам. Медики не сразу поняли, что перед ними известный | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T09:42+0300

2024-08-09T09:42+0300

2024-08-09T09:42+0300

всу

военкор

россия

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Местный житель случайно нашел раненного военкора ВГТРК Евгения Поддубного, после чего передал его добровольцам. Медики не сразу поняли, что перед ними известный корреспондент, обработали раны и отправили в больницу, сообщил военный корреспондент издания "Комсомольская правда" Александр Коц.На сайте издания Коц опубликовал репортаж, в котором рассказал детали спасения Поддубного. Так, стало известно, что после ранения он самостоятельно выполз на обочину, где его заметил один из местных жителей. После этого Поддубный был доставлен в промежуточный пункт оказания помощи, где его принял медик с позывным "Дед"."Он был обожжен, разговаривал непонятно, говорил что-то. Мы, естественно, сразу же его проверили, чтобы гранат не было, мы же не знаем, кто это. Нашли документы у него - Поддубный. Но мы-то не знаем, кто, все люди одинаковые", - рассказал медик в репортаже. Он также подчеркнул, что журналиста не узнали, оказали первую помощь и приняли решение перенаправить его в областную больницу. "Ребята быстро его доставили. А потом мы уже узнали... Мы смотрим на его канал, мы подписаны: "Погиб". Я говорю: как "погиб", если он - вот, у нас лежит в машине"", - рассказал медик-доброволец Коцу.Ранее стало известно, что Поддубный пришёл в сознание и получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Съемочная группа ВГТРК, сопровождающая корреспондента, не пострадала.

https://1prime.ru/20240809/postradavshie-850765047.html

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всу, военкор, россия