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Глава МВФ приветствовала реструктуризацию долга Украины - 09.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240809/restrukturizatsiya-850782875.html
Глава МВФ приветствовала реструктуризацию долга Украины
Глава МВФ приветствовала реструктуризацию долга Украины - 09.08.2024, ПРАЙМ
Глава МВФ приветствовала реструктуризацию долга Украины
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева приветствовала решение о реструктуризации внешнего долга Украины, включая... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T18:43+0300
2024-08-09T18:44+0300
экономика
мвф
реструктуризация долга
украина
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ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева приветствовала решение о реструктуризации внешнего долга Украины, включая приостановку с 1 августа выплат процентного дохода по облигациям, заявив, что это дает Киеву возможность направить средства на критически важные расходы страны. "Вместе с полной реализацией стратегии реструктуризации украинских властей успешная реализация этого соглашения обеспечит существенное облегчение обслуживания долга, создаст возможности для критически важных расходов и поддержит рост", - говорится в опубликованном заявлении Георгиевой. По словам главы фонда, соглашение Украины с кредиторами также будет способствовать снижению ее долгового бремени до приемлемого уровня. Георгиева добавила, что приветствует работу украинского правительства с кредиторами и отметила, что стороны будут готовы провести дальнейшую реструктуризацию долга в случае необходимости. "Продолжающаяся поддержка со стороны официальных кредиторов и доноров Украины, а также других международных финансовых организаций… является критической для успеха", - подчеркнула она. По данным МВФ, общий объем внешнего финансирования Киева со стороны государственного и частного сектора в настоящее время составляет 122 миллиарда долларов, из которых 15,6 миллиарда приходятся на кредитную программу фонда. В МВФ не ответили на запрос РИА Новости о том, как реструктуризация долга и приостановка платежей по облигациям отразятся на доверии кредиторов к Украине. Фонд также не стал комментировать возможность реструктуризации долга Киева перед МВФ, совокупный размер которого по состоянию на 9 августа оценивается в 10,4 миллиарда долларов. До настоящего времени в фонд были возвращены лишь 98,5 миллиона долларов. Украина является третьим крупнейшим должником МВФ после Аргентины и Египта. В июле директор по коммуникациям МВФ Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что в фонде рассчитывают на наличие у Украины достаточного объема средств, чтобы выплатить долг перед международной организацией. Ранее международное рейтинговое агентство S&amp;P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD" - "выборочный дефолт" из-за решения Киева приостановить выплаты по внешним займам. На этой неделе Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года, свидетельствует постановление украинского правительства. До этого в Киеве заявили, что достигли договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга. Согласно данным украинских властей, госдолг страны на конец мая составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть от всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов. На еврооблигации, которые кредиторы согласились реструктуризировать, приходится примерно 13% госдолга Украины, что составляет 19,7 миллиарда долларов. При этом облигации еще на 3 миллиарда долларов принадлежат России. Крупнейшие кредиторы Украины - международные объединения, на них приходится почти 44% всех обязательств, или 70,3 миллиарда долларов. Среди них больше всего украинских долгов принадлежит ЕС – почти 38 миллиардов долларов. Далее идут Международный банк реконструкции и развития (около 15 миллиардов долларов) и МВФ (10 миллиардов долларов). Другие государства выделили Украине финансирование на 7,5 миллиарда долларов, или 5% от всего долга. Основной суверенный кредитор - Канада, которая выдала Украине 5 миллиардов долларов. В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга. Сложность ситуации для Киева состоит в том, что группа официальных кредиторов Украины ("Парижский клуб") предоставила финансовые гарантии для программы МВФ, предусматривающие продление паузы по выплате Украиной долга странам группы в 2023-2027 годах, однако условием этой отсрочки должны быть аналогичные действия со стороны частных внешних кредиторов Украины, так как страны, объявившие "долговые каникулы" для Украины по собственным кредитам, опасаются, что держатели облигаций в результате могут начать получать выплаты раньше них.
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мвф, реструктуризация долга, украина, госдолг украины
Экономика, МВФ, реструктуризация долга, УКРАИНА, госдолг Украины
18:43 09.08.2024 (обновлено: 18:44 09.08.2024)
 
Глава МВФ приветствовала реструктуризацию долга Украины

Глава МВФ Георгиева приветствовала реструктуризацию долга Украины

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанк Глава МВФ Кристалина Георгиева
 Глава МВФ Кристалина Георгиева - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева приветствовала решение о реструктуризации внешнего долга Украины, включая приостановку с 1 августа выплат процентного дохода по облигациям, заявив, что это дает Киеву возможность направить средства на критически важные расходы страны.
"Вместе с полной реализацией стратегии реструктуризации украинских властей успешная реализация этого соглашения обеспечит существенное облегчение обслуживания долга, создаст возможности для критически важных расходов и поддержит рост", - говорится в опубликованном заявлении Георгиевой.
По словам главы фонда, соглашение Украины с кредиторами также будет способствовать снижению ее долгового бремени до приемлемого уровня. Георгиева добавила, что приветствует работу украинского правительства с кредиторами и отметила, что стороны будут готовы провести дальнейшую реструктуризацию долга в случае необходимости.
"Продолжающаяся поддержка со стороны официальных кредиторов и доноров Украины, а также других международных финансовых организаций… является критической для успеха", - подчеркнула она.
По данным МВФ, общий объем внешнего финансирования Киева со стороны государственного и частного сектора в настоящее время составляет 122 миллиарда долларов, из которых 15,6 миллиарда приходятся на кредитную программу фонда.
В МВФ не ответили на запрос РИА Новости о том, как реструктуризация долга и приостановка платежей по облигациям отразятся на доверии кредиторов к Украине. Фонд также не стал комментировать возможность реструктуризации долга Киева перед МВФ, совокупный размер которого по состоянию на 9 августа оценивается в 10,4 миллиарда долларов. До настоящего времени в фонд были возвращены лишь 98,5 миллиона долларов. Украина является третьим крупнейшим должником МВФ после Аргентины и Египта.
В июле директор по коммуникациям МВФ Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что в фонде рассчитывают на наличие у Украины достаточного объема средств, чтобы выплатить долг перед международной организацией.
Ранее международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD" - "выборочный дефолт" из-за решения Киева приостановить выплаты по внешним займам.
На этой неделе Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года, свидетельствует постановление украинского правительства.
До этого в Киеве заявили, что достигли договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга. Согласно данным украинских властей, госдолг страны на конец мая составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть от всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов.
На еврооблигации, которые кредиторы согласились реструктуризировать, приходится примерно 13% госдолга Украины, что составляет 19,7 миллиарда долларов. При этом облигации еще на 3 миллиарда долларов принадлежат России.
Крупнейшие кредиторы Украины - международные объединения, на них приходится почти 44% всех обязательств, или 70,3 миллиарда долларов. Среди них больше всего украинских долгов принадлежит ЕС – почти 38 миллиардов долларов. Далее идут Международный банк реконструкции и развития (около 15 миллиардов долларов) и МВФ (10 миллиардов долларов).
Другие государства выделили Украине финансирование на 7,5 миллиарда долларов, или 5% от всего долга. Основной суверенный кредитор - Канада, которая выдала Украине 5 миллиардов долларов.
В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга.
Сложность ситуации для Киева состоит в том, что группа официальных кредиторов Украины ("Парижский клуб") предоставила финансовые гарантии для программы МВФ, предусматривающие продление паузы по выплате Украиной долга странам группы в 2023-2027 годах, однако условием этой отсрочки должны быть аналогичные действия со стороны частных внешних кредиторов Украины, так как страны, объявившие "долговые каникулы" для Украины по собственным кредитам, опасаются, что держатели облигаций в результате могут начать получать выплаты раньше них.
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ЭкономикаМВФреструктуризация долгаУКРАИНАгосдолг Украины
 
 
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