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Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента

Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента - 09.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T18:55+0300

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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15%, до 2848,29 пункта, долларовый РТС – также на 0,15%, до 1036,57 пункта.За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,75%, РТС - на 2,72%.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс