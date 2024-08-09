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Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента
Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента - 09.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T18:55+0300
2024-08-09T18:55+0300
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15%, до 2848,29 пункта, долларовый РТС – также на 0,15%, до 1036,57 пункта.За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,75%, РТС - на 2,72%.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента
Российский рынок акций, по данным Мосбиржи снизился за неделю на 1,75 процента
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15%, до 2848,29 пункта, долларовый РТС – также на 0,15%, до 1036,57 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,75%, РТС - на 2,72%.
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