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Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента - 09.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240809/rynok-850783239.html
Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента
Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента - 09.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи. | 09.08.2024, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15%, до 2848,29 пункта, долларовый РТС – также на 0,15%, до 1036,57 пункта.За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,75%, РТС - на 2,72%.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
18:55 09.08.2024 (обновлено: 18:58 09.08.2024)
 
Российский рынок акций снизился за неделю на 1,75 процента

Российский рынок акций, по данным Мосбиржи снизился за неделю на 1,75 процента

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Anne Nygård
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15%, до 2848,29 пункта, долларовый РТС – также на 0,15%, до 1036,57 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,75%, РТС - на 2,72%.
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Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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