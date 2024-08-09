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Эксперты ждут небольшого роста российского рынка акций на следующей неделе

Эксперты ждут небольшого роста российского рынка акций на следующей неделе - 09.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты ждут небольшого роста российского рынка акций на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе незначительного повышения российского рынка акций, а также ослабления рубля к юаню и... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T20:53+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе незначительного повышения российского рынка акций, а также ослабления рубля к юаню и укрепления - к доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится за следующую неделю на 0,1%, до 2852,5 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю снизится на 1 доллар, до 78,5 доллара за баррель. Курс юаня на Московской бирже повысится за неделю на 1 копейку, до 11,89 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, упадет на 1,06 рубля, до 86,93 рубля, евро – снизится на 30 копеек, до 94,88 рубля, также ожидают опрошенные агентством финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКОВ "В среду выйдут важные данные по инфляции потребительских цен в США за июль: если инфляция покажет тенденцию к замедлению, это может стать сигналом рынку о том, что ФРС может в сентябре перейти к снижению процентных ставок, что станет негативом для доллара", - рассчитывает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Неожиданно сильное замедление роста цен в текущих условиях может не поддержать спрос на рисковые активы, а, наоборот, усилить опасения рецессии, что окажет давление на глобальный рынок. В этом разрезе инвесторы также будут особо ждать июльскую статистику по промышленному производству и розничным продажам в США и в Китае", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Данные из Китая особенно важными будут для сырьевого рынка, на динамику которого в ближайшие дни также будет влиять публикация месячных отчетов ОПЕК и МЭА, и если организации заметно снизят свои прогнозы спроса на "черное золото", котировки Brent рискуют вновь уйти к 77 долларов за баррель, добавляет Григорьев. Кроме того, признаки деэскалации на Ближнем Востоке и высокий объем мировой добычи будут способствовать незначительной коррекции нефтяных котировок, предполагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". РУБЛЬ ПОИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ Оживление в России спроса на юань в условиях сохраняющихся проблем у импортеров с трансграничными платежами связано с переносом даты введения санкций против Московской биржи - с 13 августа на 12 октября, отмечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Учитывая перенос OFAC срока на сворачивание операций с Московской биржей с 13 августа до 12 октября, на предстоящей неделе ситуация на валютном рынке может быть стабильной", - добавляет Григорьев. "Определенную поддержку оказывает и заметное ослабление доллара к мировым валютам на форексе, в том числе к юаню. Исходя из параметров платежного баланса, баланс рисков по-прежнему смещен в сторону укрепления российской валюты. Возможное появление навеса предложения валюты ввиду большего потенциала наращивания продаж со стороны экспортеров при объемных и устойчивых продажах юаней Банком России заставляет нас опасаться перехода юаня в диапазон 11,5-11,8 рубля", - добавляет Головинов. В текущих условиях низкого спроса на валюту для курса все еще сохраняет свою актуальность диапазон в 11,75-12 рублей за юань, считает Григорьев. "При этом курс может все же тяготеть к верхней границе этого диапазона", - добавляет он. Сложная политическая обстановка в мире будет, тем не менее, по-прежнему создавать риски для рубля, добавляет Мильчакова. ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ "Ожидаем, что на предстоящей неделе индекс Мосбиржи останется в границах текущего диапазона. Восстановление цен на нефть даёт робкую надежду, что российский рынок достиг минимума. В ином случае можем увидеть продолжение отката индекса", - рассказал Головинов. "Вероятно, борьба за уровни выше 2900 пунктов развернется на будущей неделе. Помочь в этом могло бы ослабление рубля. В последние дни нацвалюта выглядела менее уверенно, вероятно, из-за увеличения с 7 августа более чем вдвое объема продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир Инвестиций". "В текущих условиях перспективы роста индекса Мосбиржи существенно выше 2900 пунктов пока выглядят ограниченными", - резюмирует Григорьев. Что же касается отдельных бумаг, то повлиять на настроения участников торгов могут отдельные корпоративные истории - финансовые результаты представят "Аэрофлот", "Ростелеком", X5 Group, Совкомбанк, "Софтлайн", отмечает Шепелев. "Если цены на нефть продолжат расти, лучше рынка могут быть акции нефтегазовых компаний. По-прежнему позитивно смотрим на бумаги компаний, которые ориентированы на внутренний рынок", - заключает Головинов.

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российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс, биржевые торги