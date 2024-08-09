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США сняли санкции с якобы связанного с Вексельбергом самолета - 09.08.2024, ПРАЙМ
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США сняли санкции с якобы связанного с Вексельбергом самолета
США сняли санкции с якобы связанного с Вексельбергом самолета - 09.08.2024, ПРАЙМ
США сняли санкции с якобы связанного с Вексельбергом самолета
Минфин США вычеркнул из санкционного перечня воздушное судно Airbus, якобы связанное с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщило в пятницу | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T20:15+0300
2024-08-09T20:15+0300
сша
минфин сша
самолет
виктор вексельберг
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ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Минфин США вычеркнул из санкционного перечня воздушное судно Airbus, якобы связанное с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщило в пятницу американское финансовое ведомство. Согласно сообщению, из санкционного списка исключен самолет Airbus A319-115, произведенный 31 мая 2007 года, с бортовым номером P4-MIS. По данным Минфина США, воздушное судно ранее было внесено в санкционный список из-за риска вторичных санкций на основании его "связи с Виктором Вексельбергом".
https://1prime.ru/20240805/sanktsii-850671322.html
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сша, минфин сша, самолет, виктор вексельберг
США, Минфин США, самолет, Виктор Вексельберг
20:15 09.08.2024
 
США сняли санкции с якобы связанного с Вексельбергом самолета

США исключили из санкционного списка якобы связанный с Вексельбергом самолет

© Unsplash/Ross ParmlyСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Ross Parmly
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ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Минфин США вычеркнул из санкционного перечня воздушное судно Airbus, якобы связанное с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщило в пятницу американское финансовое ведомство.
Согласно сообщению, из санкционного списка исключен самолет Airbus A319-115, произведенный 31 мая 2007 года, с бортовым номером P4-MIS.
По данным Минфина США, воздушное судно ранее было внесено в санкционный список из-за риска вторичных санкций на основании его "связи с Виктором Вексельбергом".
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
В Госдуме назвали "самый грамотный ответ" на расширение санкций США
5 августа, 12:32
 
СШАМинфин СШАсамолетВиктор Вексельберг
 
 
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