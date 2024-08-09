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США сняли санкции с якобы связанного с Вексельбергом самолета

США сняли санкции с якобы связанного с Вексельбергом самолета - 09.08.2024, ПРАЙМ

США сняли санкции с якобы связанного с Вексельбергом самолета

Минфин США вычеркнул из санкционного перечня воздушное судно Airbus, якобы связанное с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщило в пятницу | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T20:15+0300

2024-08-09T20:15+0300

2024-08-09T20:15+0300

сша

минфин сша

самолет

виктор вексельберг

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ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Минфин США вычеркнул из санкционного перечня воздушное судно Airbus, якобы связанное с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщило в пятницу американское финансовое ведомство. Согласно сообщению, из санкционного списка исключен самолет Airbus A319-115, произведенный 31 мая 2007 года, с бортовым номером P4-MIS. По данным Минфина США, воздушное судно ранее было внесено в санкционный список из-за риска вторичных санкций на основании его "связи с Виктором Вексельбергом".

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