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Berliner Zeitung: решение Турции по России привело США в ярость

Berliner Zeitung: решение Турции по России привело США в ярость - 09.08.2024, ПРАЙМ

Berliner Zeitung: решение Турции по России привело США в ярость

В Соединенных Штатах выражают крайнее неудовольствие в связи с активной торговлей Турции с Российской Федерацией, рассказывается в публикации немецкого издания... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T11:04+0300

2024-08-09T11:04+0300

2024-08-09T11:05+0300

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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. В Соединенных Штатах выражают крайнее неудовольствие в связи с активной торговлей Турции с Российской Федерацией, рассказывается в публикации немецкого издания Berliner Zeitung.Как отмечается в статье, "активная торговля (Турции. — прим. ред.) с Россией приводит в ярость США".По данным авторов материала, после начала российской спецоперации на Украине Турция только нарастила объем торговли с Российской Федерацией. При этом отмечается, что это способно вызвать обострение внутри НАТО."Решение Турции поддерживать прочные торговые связи с Россией обостряет отношения между двумя союзниками по НАТО", — подчеркивают авторы.При этом в статье напоминается, что к сегодняшнему дню США ввели санкции в отношении многих компаний Турции по обвинению в незаконной, как считают авторы материала, торговле с Российской Федерацией.

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сша, турция, россия