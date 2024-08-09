Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Berliner Zeitung: решение Турции по России привело США в ярость - 09.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240809/sanktsii-850768427.html
Berliner Zeitung: решение Турции по России привело США в ярость
Berliner Zeitung: решение Турции по России привело США в ярость - 09.08.2024, ПРАЙМ
Berliner Zeitung: решение Турции по России привело США в ярость
В Соединенных Штатах выражают крайнее неудовольствие в связи с активной торговлей Турции с Российской Федерацией, рассказывается в публикации немецкого издания... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T11:04+0300
2024-08-09T11:05+0300
экономика
сша
турция
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2774cc4fa992d6d04f4b98ce76578b0c.jpg
МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. В Соединенных Штатах выражают крайнее неудовольствие в связи с активной торговлей Турции с Российской Федерацией, рассказывается в публикации немецкого издания Berliner Zeitung.Как отмечается в статье, "активная торговля (Турции. — прим. ред.) с Россией приводит в ярость США".По данным авторов материала, после начала российской спецоперации на Украине Турция только нарастила объем торговли с Российской Федерацией. При этом отмечается, что это способно вызвать обострение внутри НАТО."Решение Турции поддерживать прочные торговые связи с Россией обостряет отношения между двумя союзниками по НАТО", — подчеркивают авторы.При этом в статье напоминается, что к сегодняшнему дню США ввели санкции в отношении многих компаний Турции по обвинению в незаконной, как считают авторы материала, торговле с Российской Федерацией.
https://1prime.ru/20240808/inflyatsiya-850739319.html
сша
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_6dd077318e30e2f8e73d7597e0bae161.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, турция, россия
Экономика, США, ТУРЦИЯ, РОССИЯ
11:04 09.08.2024 (обновлено: 11:05 09.08.2024)
 
Berliner Zeitung: решение Турции по России привело США в ярость

Berliner Zeitung: активная торговля Турции с Россией приводит США в ярость

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Алена Палажченко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. В Соединенных Штатах выражают крайнее неудовольствие в связи с активной торговлей Турции с Российской Федерацией, рассказывается в публикации немецкого издания Berliner Zeitung.
Как отмечается в статье, "активная торговля (Турции. — прим. ред.) с Россией приводит в ярость США".
По данным авторов материала, после начала российской спецоперации на Украине Турция только нарастила объем торговли с Российской Федерацией. При этом отмечается, что это способно вызвать обострение внутри НАТО.
"Решение Турции поддерживать прочные торговые связи с Россией обостряет отношения между двумя союзниками по НАТО", — подчеркивают авторы.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
ЦБ Турции продолжит замедлять инфляцию в стране
Вчера, 11:51
При этом в статье напоминается, что к сегодняшнему дню США ввели санкции в отношении многих компаний Турции по обвинению в незаконной, как считают авторы материала, торговле с Российской Федерацией.
 
ЭкономикаСШАТУРЦИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала