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Британия ввела санкции против задействованных в ВПК белорусских предприятий - 09.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240809/sanktsii-850774615.html
Британия ввела санкции против задействованных в ВПК белорусских предприятий
Британия ввела санкции против задействованных в ВПК белорусских предприятий - 09.08.2024, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против задействованных в ВПК белорусских предприятий
Лондон ввел санкции против трех белорусских компаний, которые задействованы в военно-промышленном секторе страны. Об этом сказано в заявлении британского МИД,... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T15:10+0300
2024-08-09T15:10+0300
экономика
великобритания
белоруссия
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Лондон ввел санкции против трех белорусских компаний, которые задействованы в военно-промышленном секторе страны. Об этом сказано в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на сайте британского кабмина. "Три белорусских юридических лица в оборонном и военно-промышленном секторе вносятся в санкционный список Великобритании", — следует из документа. В британском МИД сообщили, что указанные выше меры приняты против станкостроительного предприятия "СтанкоГомель", изготовителя и поставщика лазерного оборудования "Рухсервомотор", а также Научно-исследовательского института электронных вычислительных машин (НИИЭВМ. Согласно заявлению британских властей, перечисленные предприятия ввозят в Россию продукцию для ее последующего использования в ВПК. Отмечается, что научный институт связан с белорусским правительством и задействован в оборонной сфере. Лондон приурочил эти санкции к четвертой годовщине президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, на которых Александр Лукашенко в шестой раз победил, говорится в заявлении.
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великобритания, белоруссия, впк
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ВПК
15:10 09.08.2024
 
Британия ввела санкции против задействованных в ВПК белорусских предприятий

Лондон ввел санкции против трех белорусских предприятий, задействованных в ВПК

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Лондон ввел санкции против трех белорусских компаний, которые задействованы в военно-промышленном секторе страны. Об этом сказано в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу на сайте британского кабмина.
"Три белорусских юридических лица в оборонном и военно-промышленном секторе вносятся в санкционный список Великобритании", — следует из документа.
В британском МИД сообщили, что указанные выше меры приняты против станкостроительного предприятия "СтанкоГомель", изготовителя и поставщика лазерного оборудования "Рухсервомотор", а также Научно-исследовательского института электронных вычислительных машин (НИИЭВМ.
Согласно заявлению британских властей, перечисленные предприятия ввозят в Россию продукцию для ее последующего использования в ВПК. Отмечается, что научный институт связан с белорусским правительством и задействован в оборонной сфере.
Лондон приурочил эти санкции к четвертой годовщине президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, на которых Александр Лукашенко в шестой раз победил, говорится в заявлении.
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ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯБЕЛОРУССИЯВПК
 
 
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