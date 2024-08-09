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США расширили санкции по Белоруссии - 09.08.2024, ПРАЙМ
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США расширили санкции по Белоруссии
США расширили санкции по Белоруссии - 09.08.2024, ПРАЙМ
США расширили санкции по Белоруссии
В пятницу, 9 августа, Штаты расширили список введенных против Белоруссии санкций. В него включили 19 физических и 14 юридических лиц, следует из заявления... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T17:31+0300
2024-08-09T18:53+0300
сша
белоруссия
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В пятницу, 9 августа, Штаты расширили список введенных против Белоруссии санкций. В него включили 19 физических и 14 юридических лиц, следует из заявления американского минфина.Так, под ограничения попали граждане Белоруссии и России, а также ряд производственных предприятий и военной техники. Среди них: КБ "Беспилотные вертолеты" и его гендиректор Владимира Чудакова, завод "Легмаш", Авиакомпании "Рада", "Белканто", ООО "Лазерные приборы и технологии", "Рузэкспедиция" и ряд других.Помимо этого, в Вашингтоне ввели санкции против самолета, который, как считают в США, связан с белорусским президентом Александром Лукашенко.Минфин США впоследствии уточнил, что основанием для введения ограничений стала якобы поддержка России в ее усилиях по обходу санкций Запада, а также поставки необходимых для ведения СВО комплектующих и причастность к нарушениям демократических свобод в Белоруссии.Ведомство отметило, что меры приняты в координации с Европейским союзом, Канадой и Великобританией и "свидетельствуют о продолжающейся солидарности международного сообщества с белорусским народом в его борьбе за свободную, демократическую и суверенную Белоруссию".Оно также добавило, что санкции в отношении российских и белорусских физлиц ввели и по линии Госдепа, что означает для фигурантов списка невозможность посещать США.
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сша, белоруссия
США, БЕЛОРУССИЯ
17:31 09.08.2024 (обновлено: 18:53 09.08.2024)
 
США расширили санкции по Белоруссии

США расширили санкции по Белоруссии, добавив 19 физлиц и 14 юрлиц - минфин

© flickr.com / ermakov" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© flickr.com / ermakov
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В пятницу, 9 августа, Штаты расширили список введенных против Белоруссии санкций. В него включили 19 физических и 14 юридических лиц, следует из заявления американского минфина.
Так, под ограничения попали граждане Белоруссии и России, а также ряд производственных предприятий и военной техники. Среди них: КБ "Беспилотные вертолеты" и его гендиректор Владимира Чудакова, завод "Легмаш", Авиакомпании "Рада", "Белканто", ООО "Лазерные приборы и технологии", "Рузэкспедиция" и ряд других.
Помимо этого, в Вашингтоне ввели санкции против самолета, который, как считают в США, связан с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Минфин США впоследствии уточнил, что основанием для введения ограничений стала якобы поддержка России в ее усилиях по обходу санкций Запада, а также поставки необходимых для ведения СВО комплектующих и причастность к нарушениям демократических свобод в Белоруссии.
Ведомство отметило, что меры приняты в координации с Европейским союзом, Канадой и Великобританией и "свидетельствуют о продолжающейся солидарности международного сообщества с белорусским народом в его борьбе за свободную, демократическую и суверенную Белоруссию".
Оно также добавило, что санкции в отношении российских и белорусских физлиц ввели и по линии Госдепа, что означает для фигурантов списка невозможность посещать США.
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