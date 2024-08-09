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В Польше считают, что Венгрия покинет ЕС после исключения из Шенгена

В Польше считают, что Венгрия покинет ЕС после исключения из Шенгена - 09.08.2024, ПРАЙМ

В Польше считают, что Венгрия покинет ЕС после исключения из Шенгена

Исключение Венгрии из зоны Шенгена приведет к запуску процесса ее исключения из Евросоюза. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T16:48+0300

2024-08-09T16:48+0300

2024-08-09T16:49+0300

политика

ес

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венгрия

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дональд туск

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ВАРШАВА, 9 авг - ПРАЙМ. Исключение Венгрии из зоны Шенгена приведет к запуску процесса ее исключения из Евросоюза. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. Ранее группа из 67 депутатов Европарламента направила письмо председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, в котором потребовала принять меры против Будапешта в связи с предполагаемым ослаблением им визовых требований для ряда стран, в том числе России и Белоруссии. "Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза", — заявил Туск. Польский премьер добавил, что в объединении есть и другие государства, выдающие визы россиянам и белорусам. По словам Туска, ему кажется, что были нарушены "правила европейского права". Ранее издание Financial Times сообщило, что председатель крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер призвал лидеров стран ЕС принять меры против Будапешта из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам РФ. Вебер призвал обсудить действия Будапешта в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был размещен список стран, граждане которых вправе претендовать на "национальную карту" — двухлетнюю рабочую визу. Помимо РФ и Белоруссии, в списке указаны Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Ввод национальной карты стал одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии. Оно вступило в силу с 1 января 2024 года.

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ес, шенгенская зона, венгрия, польша, дональд туск