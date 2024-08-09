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В России заблокировали мессенджер Signal

В России заблокировали мессенджер Signal - 09.08.2024, ПРАЙМ

В России заблокировали мессенджер Signal

На территории России подвергся блокировке мессенджер Signal. Мера вызвана нарушением им требований российского законодательства. Об этом сообщили агентству РИА... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T19:24+0300

2024-08-09T19:24+0300

2024-08-09T20:27+0300

россия

роскомнадзор

блокировка

мессенджер

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. На территории России подвергся блокировке мессенджер Signal. Мера вызвана нарушением им требований российского законодательства. Об этом сообщили агентству РИА Новости в Роскомнадзоре. В сообщении сказано, что выполнение указанных требований необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.Ранее в пятницу жители РФ стали сообщать о сбое в работе Signal. По данным сервиса "Сбой рф", на 19.58 по московскому времени насчитывается около 2,2 тысячи жалоб.В августе 2023 года депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что Роскомнадзору пора включить Signal в список иностранных мессенджеров из-за возможного доступа американских спецслужб к частным перепискам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор, блокировка, мессенджер