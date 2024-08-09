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В России заблокировали мессенджер Signal
В России заблокировали мессенджер Signal - 09.08.2024, ПРАЙМ
В России заблокировали мессенджер Signal
На территории России подвергся блокировке мессенджер Signal. Мера вызвана нарушением им требований российского законодательства. Об этом сообщили агентству РИА... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T19:24+0300
2024-08-09T19:24+0300
2024-08-09T20:27+0300
россия
роскомнадзор
блокировка
мессенджер
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. На территории России подвергся блокировке мессенджер Signal. Мера вызвана нарушением им требований российского законодательства. Об этом сообщили агентству РИА Новости в Роскомнадзоре. В сообщении сказано, что выполнение указанных требований необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.Ранее в пятницу жители РФ стали сообщать о сбое в работе Signal. По данным сервиса "Сбой рф", на 19.58 по московскому времени насчитывается около 2,2 тысячи жалоб.В августе 2023 года депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что Роскомнадзору пора включить Signal в список иностранных мессенджеров из-за возможного доступа американских спецслужб к частным перепискам.
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россия, роскомнадзор, блокировка, мессенджер
РОССИЯ, Роскомнадзор, блокировка, мессенджер
В России заблокировали мессенджер Signal
Роскомнадзор заблокировал в стране мессенджер Signal
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. На территории России подвергся блокировке мессенджер Signal. Мера вызвана нарушением им требований российского законодательства. Об этом сообщили агентству РИА Новости в Роскомнадзоре.
В сообщении сказано, что выполнение указанных требований необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.
Ранее в пятницу жители РФ стали сообщать о сбое в работе Signal. По данным сервиса "Сбой рф", на 19.58 по московскому времени насчитывается около 2,2 тысячи жалоб.
В августе 2023 года депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что Роскомнадзору пора включить Signal в список иностранных мессенджеров из-за возможного доступа американских спецслужб к частным перепискам.
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