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Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы снижением

Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы снижением - 09.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы снижением

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T19:34+0300

2024-08-09T19:34+0300

2024-08-09T19:34+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15%, до 2848,29 пункта, долларовый РТС – также на 0,15%, до 1036,57 пункта. За неделю индекс биржи упал на 1,75%, РТС - на 2,72%. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.24 мск дорожает на 0,67%, до 79,69 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в целом нейтрально провел конец недели. При довольно позитивной конъюнктуре – растущих ценах на нефть и дешевеющем рубле – настрой покупателей был сдержанным. Вероятно, сказалось приближение выходных, тем более в условиях напряженного новостного фона, связанного с геополитикой", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Он добавляет, что на внешних рынках сегодня было относительно спокойно. Потребительская инфляция в Китае ускорилась до максимальных с февраля 0,5% в годовом соотношении, когда прогнозировалось 0,3%. "Торги 9 августа на российских фондовых площадках завершаются в небольшом минусе… Эта динамика была обусловлена как внешним фоном, так и традиционной фиксацией прибыли перед выходными. Номинированный в долларах РТС ощущал также давление от ослабления рубля, одной из причин которого стало повышение спроса на валюту на пике сезона отпусков", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Индекс Мосбиржи под влиянием рекордного падения японского рынка в понедельник открылся на 2% ниже уровня закрытия предыдущей недели и далее торговался недалеко от отметки в 2850 пунктов", - говорит Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+3,77%), расписки HeadHunter (+1,72%), акции ММК (+1,36%), ПИКа (+1,35%), "Магнита" (+0,95%), "Самолета" (+0,95%), "Юнипро" (+0,9%), "Акрона" (+0,83%). В лидерах снижения стоимости – акции "Киви" (-3,79%), "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 1,38%, префы – на 2,13%), ЮМГ (-2,07%), расписки "Глобалтранса" (-1,58%), ВК (-1,45%), а также акции "Распадской" (-1,39%) и ДЭК (-1,37%). ПРОГНОЗЫ "На динамику индекса Мосбиржи на будущей неделе могут влиять отдельные корпоративные новости. В частности, в понедельник "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за июль 2024 года… Инвесторы продолжат следить за развитием геополитической ситуации, котировками сырья, валютными курсами и сигналами регуляторов. Индекс Мосбиржи на старте будущей недели может продвинуться к верхней части диапазона 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2800-2900 пунктов.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, ртс