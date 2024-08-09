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Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы снижением
Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы снижением - 09.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы снижением
Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T19:34+0300
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15%, до 2848,29 пункта, долларовый РТС – также на 0,15%, до 1036,57 пункта. За неделю индекс биржи упал на 1,75%, РТС - на 2,72%. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.24 мск дорожает на 0,67%, до 79,69 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в целом нейтрально провел конец недели. При довольно позитивной конъюнктуре – растущих ценах на нефть и дешевеющем рубле – настрой покупателей был сдержанным. Вероятно, сказалось приближение выходных, тем более в условиях напряженного новостного фона, связанного с геополитикой", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Он добавляет, что на внешних рынках сегодня было относительно спокойно. Потребительская инфляция в Китае ускорилась до максимальных с февраля 0,5% в годовом соотношении, когда прогнозировалось 0,3%. "Торги 9 августа на российских фондовых площадках завершаются в небольшом минусе… Эта динамика была обусловлена как внешним фоном, так и традиционной фиксацией прибыли перед выходными. Номинированный в долларах РТС ощущал также давление от ослабления рубля, одной из причин которого стало повышение спроса на валюту на пике сезона отпусков", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Индекс Мосбиржи под влиянием рекордного падения японского рынка в понедельник открылся на 2% ниже уровня закрытия предыдущей недели и далее торговался недалеко от отметки в 2850 пунктов", - говорит Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+3,77%), расписки HeadHunter (+1,72%), акции ММК (+1,36%), ПИКа (+1,35%), "Магнита" (+0,95%), "Самолета" (+0,95%), "Юнипро" (+0,9%), "Акрона" (+0,83%). В лидерах снижения стоимости – акции "Киви" (-3,79%), "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 1,38%, префы – на 2,13%), ЮМГ (-2,07%), расписки "Глобалтранса" (-1,58%), ВК (-1,45%), а также акции "Распадской" (-1,39%) и ДЭК (-1,37%). ПРОГНОЗЫ "На динамику индекса Мосбиржи на будущей неделе могут влиять отдельные корпоративные новости. В частности, в понедельник "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за июль 2024 года… Инвесторы продолжат следить за развитием геополитической ситуации, котировками сырья, валютными курсами и сигналами регуляторов. Индекс Мосбиржи на старте будущей недели может продвинуться к верхней части диапазона 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2800-2900 пунктов.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, РТС
Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы снижением
Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы снижением на 0,15%
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15%, до 2848,29 пункта, долларовый РТС – также на 0,15%, до 1036,57 пункта. За неделю индекс биржи упал на 1,75%, РТС - на 2,72%.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.24 мск дорожает на 0,67%, до 79,69 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в целом нейтрально провел конец недели. При довольно позитивной конъюнктуре – растущих ценах на нефть и дешевеющем рубле – настрой покупателей был сдержанным. Вероятно, сказалось приближение выходных, тем более в условиях напряженного новостного фона, связанного с геополитикой", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Он добавляет, что на внешних рынках сегодня было относительно спокойно. Потребительская инфляция в Китае ускорилась до максимальных с февраля 0,5% в годовом соотношении, когда прогнозировалось 0,3%.
"Торги 9 августа на российских фондовых площадках завершаются в небольшом минусе… Эта динамика была обусловлена как внешним фоном, так и традиционной фиксацией прибыли перед выходными. Номинированный в долларах РТС ощущал также давление от ослабления рубля, одной из причин которого стало повышение спроса на валюту на пике сезона отпусков", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Индекс Мосбиржи под влиянием рекордного падения японского рынка в понедельник открылся на 2% ниже уровня закрытия предыдущей недели и далее торговался недалеко от отметки в 2850 пунктов", - говорит Максим Федосов из УК "Первая".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+3,77%), расписки HeadHunter (+1,72%), акции ММК (+1,36%), ПИКа (+1,35%), "Магнита" (+0,95%), "Самолета" (+0,95%), "Юнипро" (+0,9%), "Акрона" (+0,83%).
В лидерах снижения стоимости – акции "Киви" (-3,79%), "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 1,38%, префы – на 2,13%), ЮМГ (-2,07%), расписки "Глобалтранса" (-1,58%), ВК (-1,45%), а также акции "Распадской" (-1,39%) и ДЭК (-1,37%).
"На динамику индекса Мосбиржи на будущей неделе могут влиять отдельные корпоративные новости. В частности, в понедельник "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за июль 2024 года… Инвесторы продолжат следить за развитием геополитической ситуации, котировками сырья, валютными курсами и сигналами регуляторов. Индекс Мосбиржи на старте будущей недели может продвинуться к верхней части диапазона 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев.
Мильчакова ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2800-2900 пунктов.
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 10 августа