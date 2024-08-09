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Совкомбанк спишет все кредиты пострадавшим в Курской области

Совкомбанк спишет все кредиты пострадавшим в Курской области - 09.08.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк спишет все кредиты пострадавшим в Курской области

Совкомбанк единоразово спишет все кредиты пострадавшим и погибшим от боевых действий в Курской области, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T15:56+0300

2024-08-09T15:56+0300

2024-08-09T15:56+0300

происшествия

россия

совкомбанк

отсрочка платежей

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Совкомбанк единоразово спишет все кредиты пострадавшим и погибшим от боевых действий в Курской области, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Совкомбанк принял решение списать задолженность по кредитам своих клиентов, погибших и получивших тяжелые ранения в результате боевых действий в Курской области. Данная поддержка распространяется на ближайших родственников: родители, супруги, дети, которые проживают совместно с клиентом", - говорится в сообщении. Банк уточняет, что решение будет приниматься на основании официальных опубликованных списков, а при их отсутствии - на основании документов, представленных самими клиентами или их родственниками. "Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и готовы оказывать посильную помощь пострадавшим клиентам", - подчеркивает пресс-служба. Также Совкомбанк сообщает, с целью обеспечения безопасности клиентов и сотрудников Совкомбанк временно приостановил работу нескольких отделений и банкоматов в Курской области. Их работа будет возобновлена сразу же после стабилизации ситуации, уточнил банк. "При этом все средства клиентов находятся в полной сохранности и безопасности. Временная приостановка работы ряда отделений никак не влияет на удаленное обслуживание клиентов: горячая линия и чат клиентской поддержки работают в штатном режиме, а через мобильное приложение клиенты могут осуществлять все необходимые операции по счетам", - говорится в сообщении. Остальные отделения Курской области продолжают работать в штатном режиме, добавила пресс-служба. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совкомбанк, отсрочка платежей