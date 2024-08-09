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В Госдуме предложили ввести единый список авиадебоширов

В Госдуме предложили ввести единый список авиадебоширов - 09.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести единый список авиадебоширов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина выступила с предложением ввести единый список авиадебоширов, а также | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T17:59+0300

2024-08-09T17:59+0300

2024-08-09T17:59+0300

россия

госдума

авиаперевозки

авиадебоширы

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина выступила с предложением ввести единый список авиадебоширов, а также увеличить для них размер штрафов. Эти поправки могут внести в ГД уже осенью. В Минтрансе в пятницу с участием Росавиации, МВД России, компании "Аэрофлот" состоялось совещание по теме усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту воздушных судов. Школкина напомнила, что норма в отношении авиадебоширов действует с 2018 года действует, но число таких лиц меньше не становится. По ее словам, необходимо повысить штраф за первое нарушение, чтобы при этом он был ощутимым и вести единый реестр авиадебоширов, чтобы все компании понимали с кем имеют дело."А за второе-третье нарушение не только внести нарушителя в реестр, но и ограничить ему полеты на три года", — добавила парламентарий. Она полагает, что также требуется более четко установить квалифицированные признаки нарушений, что позволит не только включить дебошира в "черные" списки, но и применить соответствующее наказание. Школкина рассказала, что за прошлый год только в "Аэрофлоте" выявлено 650 авиадебоширов, из которых лишь 18 удалось внести в "черный" список, а остальные просто отделались небольшим штрафом.Также она привела в качестве примера рейс "Москва – Иркутск", когда самолет приземлился в Новосибирске, так как в полете были угрозы в адрес экипажа и пассажиров о физической расправе, а в результате авиадебоширам вменили мелкое хулиганство.

https://1prime.ru/20240809/aviadeboshiry-850781281.html

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россия, госдума, авиаперевозки, авиадебоширы