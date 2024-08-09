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Южная Корея увеличила поставки табака в РФ до максимума почти за семь лет - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Южная Корея увеличила поставки табака в РФ до максимума почти за семь лет
Южная Корея увеличила поставки табака в РФ до максимума почти за семь лет - 09.08.2024, ПРАЙМ
Южная Корея увеличила поставки табака в РФ до максимума почти за семь лет
Южная Корея в июне этого года нарастила поставки табака и сигарет в Россию до максимальных почти за семь лет 4 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости,... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T18:50+0300
2024-08-09T18:50+0300
экономика
россия
южная корея
табак
сигареты
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Южная Корея в июне этого года нарастила поставки табака и сигарет в Россию до максимальных почти за семь лет 4 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, в июне в Россию из Южной Кореи "приехало" табака и сигарет на общую сумму в 3,97 миллиона долларов, что в 2,3 раза больше, чем в мае. Это стало самым большим объемом поставок за месяц с июля 2017 года. При этом за первые шесть месяцев этого года объем приехавшей в Россию корейской табачной продукции вырос в годовом выражении на 20% и составил 12,3 миллиона долларов. А за весь прошлый год такие поставки достигли всего 12,8 миллиона долларов. Такая динамика может быть связана с тем, что в прошлом году Москва не покупала у Сеула табак в январе, марте, а также с августа по ноябрь. Больше всего по итогам июня в Россию из Южной Кореи поступило табачного сырья - на 1,2 миллиона долларов. Также импортировались электронные сигареты (1 миллион долларов), сигары и сигареты (880 тысяч долларов), а также промышленно изготовленный табак и его заменители (908 тысяч долларов). Крупнейшая табачная компания Южной Кореи - это KT&amp;G Corporation. В России, например, продается их продукция марок Blooming и ESSE.
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россия, южная корея, табак, сигареты
Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, табак, сигареты
18:50 09.08.2024
 
Южная Корея увеличила поставки табака в РФ до максимума почти за семь лет

РИА Новости: Южная Корея увеличила поставки табака в РФ до максимума с 2017 года

© fotolia.com / nikkytokСигареты
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© fotolia.com / nikkytok
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Южная Корея в июне этого года нарастила поставки табака и сигарет в Россию до максимальных почти за семь лет 4 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, в июне в Россию из Южной Кореи "приехало" табака и сигарет на общую сумму в 3,97 миллиона долларов, что в 2,3 раза больше, чем в мае. Это стало самым большим объемом поставок за месяц с июля 2017 года.
При этом за первые шесть месяцев этого года объем приехавшей в Россию корейской табачной продукции вырос в годовом выражении на 20% и составил 12,3 миллиона долларов. А за весь прошлый год такие поставки достигли всего 12,8 миллиона долларов. Такая динамика может быть связана с тем, что в прошлом году Москва не покупала у Сеула табак в январе, марте, а также с августа по ноябрь.
Больше всего по итогам июня в Россию из Южной Кореи поступило табачного сырья - на 1,2 миллиона долларов. Также импортировались электронные сигареты (1 миллион долларов), сигары и сигареты (880 тысяч долларов), а также промышленно изготовленный табак и его заменители (908 тысяч долларов).
Крупнейшая табачная компания Южной Кореи - это KT&G Corporation. В России, например, продается их продукция марок Blooming и ESSE.
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ЭкономикаРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯтабаксигареты
 
 
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