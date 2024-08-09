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Доля операций в рублях в торговле Таджикистана с СНГ выросла до 60% - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Доля операций в рублях в торговле Таджикистана с СНГ выросла до 60%
Доля операций в рублях в торговле Таджикистана с СНГ выросла до 60% - 09.08.2024, ПРАЙМ
Доля операций в рублях в торговле Таджикистана с СНГ выросла до 60%
Доля операций в российских рублях во внешней торговле Таджикистана со странами СНГ увеличилась за первое полугодие до 60%, сообщил в пятницу председатель... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T13:49+0300
2024-08-09T13:49+0300
таджикистан
рубль
российский рубль
торговля
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ДУШАНБЕ, 9 авг – ПРАЙМ. Доля операций в российских рублях во внешней торговле Таджикистана со странами СНГ увеличилась за первое полугодие до 60%, сообщил в пятницу председатель Национального банка страны Фирдавс Толибзода. "По итогам шести месяцев текущего года расчеты в российских рублях во внешнеторговых операциях Таджикистана увеличились до 60%, объем долларовых операций во внешнеторговом обороте между Таджикистаном и странами СНГ снизился до 36%", - сказал он. По его словам, это изменение вызвано состоянием неопределенности в мировой экономике, которое все еще существует, и все страны, включая Таджикистан, пытаются снизить риски. Глава Нацбанка сообщил, что объем платежей в национальной валюте за этот период увеличился в пределах 1%. После начала СВО на Украине и введения западными странами экономических санкций против Москвы Россия начала проводить расчеты с торговыми партнерами, включая Таджикистан, в национальной валюте.
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таджикистан, рубль, российский рубль, торговля, снг
ТАДЖИКИСТАН, рубль, российский рубль, торговля, СНГ
13:49 09.08.2024
 
Доля операций в рублях в торговле Таджикистана с СНГ выросла до 60%

Доля операций в рублях во внешней торговле Таджикистана с СНГ выросла до 60%

Таджикистан готовится к исламскому банкингу
Таджикистан готовится к исламскому банкингу
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ДУШАНБЕ, 9 авг – ПРАЙМ. Доля операций в российских рублях во внешней торговле Таджикистана со странами СНГ увеличилась за первое полугодие до 60%, сообщил в пятницу председатель Национального банка страны Фирдавс Толибзода.
"По итогам шести месяцев текущего года расчеты в российских рублях во внешнеторговых операциях Таджикистана увеличились до 60%, объем долларовых операций во внешнеторговом обороте между Таджикистаном и странами СНГ снизился до 36%", - сказал он.
По его словам, это изменение вызвано состоянием неопределенности в мировой экономике, которое все еще существует, и все страны, включая Таджикистан, пытаются снизить риски.
Глава Нацбанка сообщил, что объем платежей в национальной валюте за этот период увеличился в пределах 1%.
После начала СВО на Украине и введения западными странами экономических санкций против Москвы Россия начала проводить расчеты с торговыми партнерами, включая Таджикистан, в национальной валюте.
 
ТАДЖИКИСТАНрубльроссийский рубльторговляСНГ
 
 
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