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В Минэнерго заявили, что запасов топлива для внутреннего рынка достаточно - 09.08.2024, ПРАЙМ
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В Минэнерго заявили, что запасов топлива для внутреннего рынка достаточно
В Минэнерго заявили, что запасов топлива для внутреннего рынка достаточно - 09.08.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго заявили, что запасов топлива для внутреннего рынка достаточно
Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, запасы бензина составляют 2,03 миллиона тонн, дизельного топлива - 3,31 миллиона, сообщили в Минэнерго РФ. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T19:32+0300
2024-08-09T19:32+0300
энергетика
россия
минэнерго рф
топливо
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, запасы бензина составляют 2,03 миллиона тонн, дизельного топлива - 3,31 миллиона, сообщили в Минэнерго РФ. "Отгрузки бензина на внутренний рынок сейчас на 5% превышают прошлогодний уровень, а дизельного топлива - на 8%. При этом товарные запасы автомобильного бензина составляют 2,03 миллиона тонн, дизельного топлива - 3,31 миллиона тонн, чего достаточно для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка", - сказали в министерстве. Там также добавили, что рост цен на дизельное топливо не превышает темпов инфляции. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но вопрос с ним решается. Так, в конце июля он поручил нефтяникам увеличить поставки этой марки на биржу, в том числе за счет увеличения ее производства, следует из протокола к совещанию у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с 1 августа. Как ожидается, он сохранится и в сентябре-октябре. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.Кроме того, агентству РИА Новости в Минэнерго РФ заявили, что ситуация с доставкой нефтеналивных грузов по железной дороге в России улучшается."Улучшается ситуация с доставкой нефтеналивных грузов по железной дороге", - сказали там.Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам к 12 августа подготовить предложения по приоритизации поставок топлива, в частности сжиженных углеводородных газов, по железной дороге, следует из протокола совещания у зампредседателя правительства (есть в распоряжении РИА Новости).Правительство РФ во вторник продлило отмену правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре до 31 декабря 2024 года. Приостановка действия ПНД произошла в марте 2022 года. В дальнейшем она не раз продлевалась и в предпоследний раз планировалось, что их отмена продлится до 1 сентября текущего года. Ожидалось, что с этой даты начнут действовать новые правила недискриминационного доступа к услугам грузовых железнодорожных перевозок.В настоящее время очередность приема грузов к перевозке определяется временными правилами РЖД. В апреле холдинг поднял перевозки нефтепродуктов в третью очередь приоритета из шестой. Однако после вступления в силу обновленной редакции правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре ж/д транспорта общего пользования преференции для перевозок топлива должны закончиться.
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россия, минэнерго рф, топливо
Энергетика, РОССИЯ, Минэнерго РФ, топливо
19:32 09.08.2024
 
В Минэнерго заявили, что запасов топлива для внутреннего рынка достаточно

Минэнерго: запасов автомобильного топлива достаточно для внутреннего рынка

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, запасы бензина составляют 2,03 миллиона тонн, дизельного топлива - 3,31 миллиона, сообщили в Минэнерго РФ.
"Отгрузки бензина на внутренний рынок сейчас на 5% превышают прошлогодний уровень, а дизельного топлива - на 8%. При этом товарные запасы автомобильного бензина составляют 2,03 миллиона тонн, дизельного топлива - 3,31 миллиона тонн, чего достаточно для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка", - сказали в министерстве.
Там также добавили, что рост цен на дизельное топливо не превышает темпов инфляции.
Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но вопрос с ним решается. Так, в конце июля он поручил нефтяникам увеличить поставки этой марки на биржу, в том числе за счет увеличения ее производства, следует из протокола к совещанию у Новака (есть в распоряжении РИА Новости).
Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с 1 августа. Как ожидается, он сохранится и в сентябре-октябре. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
Кроме того, агентству РИА Новости в Минэнерго РФ заявили, что ситуация с доставкой нефтеналивных грузов по железной дороге в России улучшается.
"Улучшается ситуация с доставкой нефтеналивных грузов по железной дороге", - сказали там.
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам к 12 августа подготовить предложения по приоритизации поставок топлива, в частности сжиженных углеводородных газов, по железной дороге, следует из протокола совещания у зампредседателя правительства (есть в распоряжении РИА Новости).
Правительство РФ во вторник продлило отмену правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре до 31 декабря 2024 года. Приостановка действия ПНД произошла в марте 2022 года. В дальнейшем она не раз продлевалась и в предпоследний раз планировалось, что их отмена продлится до 1 сентября текущего года. Ожидалось, что с этой даты начнут действовать новые правила недискриминационного доступа к услугам грузовых железнодорожных перевозок.
В настоящее время очередность приема грузов к перевозке определяется временными правилами РЖД. В апреле холдинг поднял перевозки нефтепродуктов в третью очередь приоритета из шестой. Однако после вступления в силу обновленной редакции правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре ж/д транспорта общего пользования преференции для перевозок топлива должны закончиться.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Минфин намерен разделить демпфер по бензину и дизельному топливу
7 августа, 18:39
 
ЭнергетикаРОССИЯМинэнерго РФтопливо
 
 
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