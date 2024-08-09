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Товарооборот в Центральной Азии может удвоиться в ближайшие годы - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот в Центральной Азии может удвоиться в ближайшие годы
Товарооборот в Центральной Азии может удвоиться в ближайшие годы - 09.08.2024, ПРАЙМ
Товарооборот в Центральной Азии может удвоиться в ближайшие годы
Товарооборот в регионе Центральной Азии за последние пять лет превысил 10 миллиардов долларов и может в ближайшее время достигнуть 20 миллиардов долларов,... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T17:51+0300
2024-08-09T17:51+0300
товарооборот
центральная азия
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 9 авг – ПРАЙМ. Товарооборот в регионе Центральной Азии за последние пять лет превысил 10 миллиардов долларов и может в ближайшее время достигнуть 20 миллиардов долларов, заявил в пятницу президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "В течение последних пяти лет товарооборот в регионе увеличился более чем на 80% и превысил 10 миллиардов долларов, в случае эффективного использования имеющегося потенциала товарооборот в регионе в ближайшее время может достигнуть до 20 миллиардов долларов", - сказал он в ходе Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане. Президент выразил удовлетворение развитием сотрудничества в регионе за последние 6 лет, расценив это как результат твердой политической воли руководителей стран, сообщает пресс-служба главы государства. "На прошедших консультативных встречах было выдвинуто более ста предложений и инициатив, которые находятся на рассмотрении и имеют перспективный характер. Реализация каждого из них, безусловно, приумножит потенциал совместного развития", - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, в своем выступлении Рахмон на фоне возрастания глобальных вызовов и угроз предложил разработать новые эффективные формы сотрудничества в сфере безопасности. Он также предложил провести первую встречу министров промышленности стран Центральной Азии в следующем году в Душанбе, назвал полезным проведение ежегодной выставки "Экспо — Центральная Азия" в рамках консультативных встреч.
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товарооборот, центральная азия, эмомали рахмон
товарооборот, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Эмомали Рахмон
17:51 09.08.2024
 
Товарооборот в Центральной Азии может удвоиться в ближайшие годы

Рахмон: товарооборот в Центральной Азии может достигнуть $20 млрд

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанк Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав государств-членов ШОС
 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав государств-членов ШОС - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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ДУШАНБЕ, 9 авг – ПРАЙМ. Товарооборот в регионе Центральной Азии за последние пять лет превысил 10 миллиардов долларов и может в ближайшее время достигнуть 20 миллиардов долларов, заявил в пятницу президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"В течение последних пяти лет товарооборот в регионе увеличился более чем на 80% и превысил 10 миллиардов долларов, в случае эффективного использования имеющегося потенциала товарооборот в регионе в ближайшее время может достигнуть до 20 миллиардов долларов", - сказал он в ходе Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане.
Президент выразил удовлетворение развитием сотрудничества в регионе за последние 6 лет, расценив это как результат твердой политической воли руководителей стран, сообщает пресс-служба главы государства.
"На прошедших консультативных встречах было выдвинуто более ста предложений и инициатив, которые находятся на рассмотрении и имеют перспективный характер. Реализация каждого из них, безусловно, приумножит потенциал совместного развития", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Кроме того, в своем выступлении Рахмон на фоне возрастания глобальных вызовов и угроз предложил разработать новые эффективные формы сотрудничества в сфере безопасности.
Он также предложил провести первую встречу министров промышленности стран Центральной Азии в следующем году в Душанбе, назвал полезным проведение ежегодной выставки "Экспо — Центральная Азия" в рамках консультативных встреч.
 
товарооборотЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯЭмомали Рахмон
 
 
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