https://1prime.ru/20240809/tramp-850769124.html

"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России

"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России - 09.08.2024, ПРАЙМ

"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России

Соединенные Штаты совершили большую ошибку, позволив объединиться Российской Федерации и Китаю. Об этом заявил, выступая на пресс-конференции во Флориде... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T11:28+0300

2024-08-09T11:28+0300

2024-08-09T11:28+0300

политика

дональд трамп

россия

китай

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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Соединенные Штаты совершили большую ошибку, позволив объединиться Российской Федерации и Китаю. Об этом заявил, выступая на пресс-конференции во Флориде экс-президент, кандидат в президенты США Дональд Трамп."Они позволили России и Китаю сделать невозможное – объединиться. <…> Это началось при Обаме, а потом продолжилось при Байдене, который вообще не осознавал, что делал", - заявил кандидат в президенты.Вместе с тем Трамп добавил, что теперь Российская Федерация и Китай "стали единой силой"."Совершенно немыслимо, что они (Обама и Байден – прим. ред.) позволили этому случиться", — подчеркнул экс-президент.Недавно министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов.

https://1prime.ru/20240808/china-850741938.html

китай

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дональд трамп, россия, китай