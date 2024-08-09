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"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России
"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России - 09.08.2024, ПРАЙМ
"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России
Соединенные Штаты совершили большую ошибку, позволив объединиться Российской Федерации и Китаю. Об этом заявил, выступая на пресс-конференции во Флориде... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T11:28+0300
2024-08-09T11:28+0300
2024-08-09T11:28+0300
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Соединенные Штаты совершили большую ошибку, позволив объединиться Российской Федерации и Китаю. Об этом заявил, выступая на пресс-конференции во Флориде экс-президент, кандидат в президенты США Дональд Трамп."Они позволили России и Китаю сделать невозможное – объединиться. <…> Это началось при Обаме, а потом продолжилось при Байдене, который вообще не осознавал, что делал", - заявил кандидат в президенты.Вместе с тем Трамп добавил, что теперь Российская Федерация и Китай "стали единой силой"."Совершенно немыслимо, что они (Обама и Байден – прим. ред.) позволили этому случиться", — подчеркнул экс-президент.Недавно министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов.
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Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, КИТАЙ
"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России
Трамп: США совершили ошибку, допустив сближение России и Китая
МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ.
Соединенные Штаты совершили большую ошибку, позволив объединиться Российской Федерации и Китаю. Об этом заявил, выступая на пресс-конференции
во Флориде экс-президент, кандидат в президенты США Дональд Трамп.
"Они позволили России и Китаю сделать невозможное – объединиться. <…> Это началось при Обаме, а потом продолжилось при Байдене, который вообще не осознавал, что делал", - заявил кандидат в президенты.
Вместе с тем Трамп добавил, что теперь Российская Федерация и Китай "стали единой силой".
"Совершенно немыслимо, что они (Обама и Байден – прим. ред.) позволили этому случиться", — подчеркнул экс-президент.
Reuters узнал, что Китай и Россия обсуждают крайне необычные сделки
Недавно министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов.