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"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России - 09.08.2024, ПРАЙМ
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"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России
"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России - 09.08.2024, ПРАЙМ
"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России
Соединенные Штаты совершили большую ошибку, позволив объединиться Российской Федерации и Китаю. Об этом заявил, выступая на пресс-конференции во Флориде... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T11:28+0300
2024-08-09T11:28+0300
политика
дональд трамп
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китай
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Соединенные Штаты совершили большую ошибку, позволив объединиться Российской Федерации и Китаю. Об этом заявил, выступая на пресс-конференции во Флориде экс-президент, кандидат в президенты США Дональд Трамп."Они позволили России и Китаю сделать невозможное – объединиться. &lt;…&gt; Это началось при Обаме, а потом продолжилось при Байдене, который вообще не осознавал, что делал", - заявил кандидат в президенты.Вместе с тем Трамп добавил, что теперь Российская Федерация и Китай "стали единой силой"."Совершенно немыслимо, что они (Обама и Байден – прим. ред.) позволили этому случиться", — подчеркнул экс-президент.Недавно министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов.
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дональд трамп, россия, китай
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, КИТАЙ
11:28 09.08.2024
 
"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России

Трамп: США совершили ошибку, допустив сближение России и Китая

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Соединенные Штаты совершили большую ошибку, позволив объединиться Российской Федерации и Китаю. Об этом заявил, выступая на пресс-конференции во Флориде экс-президент, кандидат в президенты США Дональд Трамп.
"Они позволили России и Китаю сделать невозможное – объединиться. <…> Это началось при Обаме, а потом продолжилось при Байдене, который вообще не осознавал, что делал", - заявил кандидат в президенты.
Вместе с тем Трамп добавил, что теперь Российская Федерация и Китай "стали единой силой".
"Совершенно немыслимо, что они (Обама и Байден – прим. ред.) позволили этому случиться", — подчеркнул экс-президент.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Reuters узнал, что Китай и Россия обсуждают крайне необычные сделки
Вчера, 13:35
Недавно министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов.
 
ПолитикаДональд ТрампРОССИЯКИТАЙ
 
 
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