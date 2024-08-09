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В Липецке и округе остановили движение пассажирского транспорта
В Липецке и округе остановили движение пассажирского транспорта - 09.08.2024, ПРАЙМ
В Липецке и округе остановили движение пассажирского транспорта
В Липецке и Липецком муниципальном округе остановили движение пассажирского транспорта до отмены красного уровня опасности. Предприятия и организация смогут... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T06:36+0300
2024-08-09T06:36+0300
2024-08-09T06:36+0300
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В Липецке и Липецком муниципальном округе остановили движение пассажирского транспорта до отмены красного уровня опасности. Предприятия и организация смогут привлекать сотрудников к работе только в случае экстренной необходимости. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов. Ночью в пятницу ВСУ провели массированную атаку беспилотников на Липецк. Впоследствии глава региона сообщил о детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте ЧП работают экстренные службы. Вместе с тем при падении беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры, в связи с чем был нарушено электроснабжение. В Липецком МО был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. При этом жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка эвакуируют."В городе Липецке и Липецком МО в настоящий момент остановлено движение пассажирского транспорта, - написал Артамонов. - Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности".Вместе с тем губернатор подчеркнул, что жителям Липецкого МО следует оставаться дома или в безопасном месте. А всем предприятиям и организациям наказано привлекать сотрудников к работе только в случае экстренной необходимости.
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липецк, транспорт
Происшествия, Липецк, Транспорт
В Липецке и округе остановили движение пассажирского транспорта
Губернатор: в Липецке и округе остановлено движение пассажирского транспорта
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. В Липецке и Липецком муниципальном округе остановили движение пассажирского транспорта до отмены красного уровня опасности. Предприятия и организация смогут привлекать сотрудников к работе только в случае экстренной необходимости. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.
Ночью в пятницу ВСУ провели массированную атаку беспилотников на Липецк. Впоследствии глава региона сообщил о детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте ЧП работают экстренные службы.
Вместе с тем при падении беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры, в связи с чем был нарушено электроснабжение. В Липецком МО был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. При этом жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка эвакуируют.
"В городе Липецке и Липецком МО в настоящий момент остановлено движение пассажирского транспорта, - написал Артамонов. - Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности".
При падении БПЛА в Липецкой области был поврежден энергообъект
Вместе с тем губернатор подчеркнул, что жителям Липецкого МО следует оставаться дома или в безопасном месте. А всем предприятиям и организациям наказано привлекать сотрудников к работе только в случае экстренной необходимости.