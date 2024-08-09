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Для Липецка и округа отменили красный уровень угрозы

Для Липецка и округа отменили красный уровень угрозы - 09.08.2024, ПРАЙМ

Для Липецка и округа отменили красный уровень угрозы

Для Липецка и округа отменен красный уровень угрозы. В ближайшее время будет восстановлена работа работа транспорта. Об этом в своем в Telegram-канале написал... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T07:24+0300

2024-08-09T07:24+0300

2024-08-09T07:24+0300

происшествия

липецк

угроза

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Для Липецка и округа отменен красный уровень угрозы. В ближайшее время будет восстановлена работа работа транспорта. Об этом в своем в Telegram-канале написал губернатор Игорь Артамонов.Как ранее сообщал глава региона, на Липецк была совершена массированная атака беспилотников, в результате которой был поврежден энергообъект и, как следствие, нарушено энергоснабжение. В Липецком МО был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. При этом началась эвакуация жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Красный уровень опасности был объявлен в 02.04 мск. "Отмена красного уровня угрозы для города Липецка и Липецкого муниципального округа, - написал глава региона. - На месте происшествия продолжают работать экстренные службы". В то же время Артамонов заявил о скором возобновлении работы общественного транспорта. "Перекрытия с дорог постепенно снимаются", - сообщил губернатор.При этом глава региона подчеркнул, что сохраняется желтый уровень угрозы для всей Липецкой области.

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липецк

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липецк, угроза