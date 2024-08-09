https://1prime.ru/20240809/valyuta-850776551.html

ЦБ отметил нормализацию разницы курсов покупки и продажи наличной валюты

ЦБ отметил нормализацию разницы курсов покупки и продажи наличной валюты - 09.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил нормализацию разницы курсов покупки и продажи наличной валюты

Средняя разница между покупкой и продажей наличных долларов и евро ("спред") в июле в России нормализовалась после июньского всплеска и составила 2,57 и 2,84... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T16:03+0300

2024-08-09T16:03+0300

2024-08-09T16:03+0300

банк россии

курсы валют

наличные деньги

доллар

евро

https://cdnn.1prime.ru/img/83290/91/832909142_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_01177449b001fb74a3ddeeabb4cd17ca.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Средняя разница между покупкой и продажей наличных долларов и евро ("спред") в июле в России нормализовалась после июньского всплеска и составила 2,57 и 2,84 рубля соответственно, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. ЦБ РФ отмечает, что в июле на рынке наличной иностранной валюты ситуация нормализовалась: после расширения в середине июня спредов на покупку и продажу наличной валюты в банках (пиковые значения для доллара и евро – 3,62 и 4,45 рубля соответственно) в июле наблюдалось их сужение, указывает регулятор. "К концу месяца спреды на покупку/продажу долларов США и евро снизились до уровня января – мая 2024 г. и составили 2,57 и 2,84 руб. соответственно", - говорится в материале Банка России.

https://1prime.ru/20240805/valyuty-850681735.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, наличные деньги, доллар, евро