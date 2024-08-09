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ЦБ отметил нормализацию разницы курсов покупки и продажи наличной валюты
ЦБ отметил нормализацию разницы курсов покупки и продажи наличной валюты - 09.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил нормализацию разницы курсов покупки и продажи наличной валюты
Средняя разница между покупкой и продажей наличных долларов и евро ("спред") в июле в России нормализовалась после июньского всплеска и составила 2,57 и 2,84... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T16:03+0300
2024-08-09T16:03+0300
2024-08-09T16:03+0300
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Средняя разница между покупкой и продажей наличных долларов и евро ("спред") в июле в России нормализовалась после июньского всплеска и составила 2,57 и 2,84 рубля соответственно, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. ЦБ РФ отмечает, что в июле на рынке наличной иностранной валюты ситуация нормализовалась: после расширения в середине июня спредов на покупку и продажу наличной валюты в банках (пиковые значения для доллара и евро – 3,62 и 4,45 рубля соответственно) в июле наблюдалось их сужение, указывает регулятор. "К концу месяца спреды на покупку/продажу долларов США и евро снизились до уровня января – мая 2024 г. и составили 2,57 и 2,84 руб. соответственно", - говорится в материале Банка России.
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курсы валют, наличные деньги, доллар, евро
Банк России, Курсы валют, наличные деньги, доллар, евро
ЦБ отметил нормализацию разницы курсов покупки и продажи наличной валюты
ЦБ: разница курсов покупки и продажи наличных долларов и евро нормализовалась
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Средняя разница между покупкой и продажей наличных долларов и евро ("спред") в июле в России нормализовалась после июньского всплеска и составила 2,57 и 2,84 рубля соответственно, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
ЦБ РФ отмечает, что в июле на рынке наличной иностранной валюты ситуация нормализовалась: после расширения в середине июня спредов на покупку и продажу наличной валюты в банках (пиковые значения для доллара и евро – 3,62 и 4,45 рубля соответственно) в июле наблюдалось их сужение, указывает регулятор.
"К концу месяца спреды на покупку/продажу долларов США и евро снизились до уровня января – мая 2024 г. и составили 2,57 и 2,84 руб. соответственно", - говорится в материале Банка России.
ЦБ уточнит порядок расчетов курса иностранных валют к рублю