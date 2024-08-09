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Эксперт раскрыл, кто одобрил атаку ВСУ на Курскую область

Эксперт раскрыл, кто одобрил атаку ВСУ на Курскую область - 09.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, кто одобрил атаку ВСУ на Курскую область

Нападение украинских военных в Курской области не могло быть организовано без согласования с Западом, рассказал венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T13:52+0300

2024-08-09T13:52+0300

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БУДАПЕШТ, 9 авг - ПРАЙМ. Нападение украинских военных в Курской области не могло быть организовано без согласования с Западом, рассказал венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради."Мне кажется, исключено, что Украина не советовалась с Великобританией или США, она давно существует только на западные деньги", - подчеркнул эксперт. Он считает, что Киев стремится показать западным странам, что он все еще может давать отпор и даже проводить атаки, чтобы поток финансирования не прекращался. Схожая ситуация наблюдалась летом 2023 года перед саммитом Североатлантического альянса. Ногради отметил, что резервы России значительно превышают ресурсы Киева, поэтому атака завершится не в пользу Киева, а ВСУ "будут вытеснены" с территории Курской области "в короткое время"."То, что сейчас происходит, - это демонстративная акция, она несколько дней будет фигурировать в западных СМИ, но решающего поворота не будет", - заключил эксперт. В среду, 7 августа, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что днем ранее, 6 августа, в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.Также стало известно, что всего за период сопротивления уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

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