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ВВП России во втором квартале вырос на четыре процента

ВВП России во втором квартале вырос на четыре процента - 09.08.2024, ПРАЙМ

ВВП России во втором квартале вырос на четыре процента

ВВП России во втором квартале текущего года вырос на 4% после роста на 5,4% в первом, следует из предварительной оценки Росстата. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T19:28+0300

2024-08-09T19:28+0300

2024-08-09T19:28+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. ВВП России во втором квартале текущего года вырос на 4% после роста на 5,4% в первом, следует из предварительной оценки Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023 года по предварительной оценке составил 104%", - сообщило ведомство. Предварительная оценка Росстата полностью совпала с ожиданиями Минэкономразвития, озвученными неделей ранее. При этом Банк России оценил рост экономики РФ во втором квартале в 4,4% в годовом выражении. В комментарии Росстат отмечает, что на рост ВВП в наибольшей степени повлияли: оптовый товарооборот (рост на 8,3%); розничный товарооборот; пассажирооборот; обрабатывающие производства (рост на 7,3% по каждому из трех секторов); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (4,7%); строительство (4,1%). По словам директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Льва Денисова, российская экономика продолжает расти высокими темпами в том числе за счет устойчивой динамики в обрабатывающей промышленности. "Растут отрасли, ориентированные на развитие экономики предложения - машиностроительный комплекс, фармацевтика, пищевая промышленность, деревообработка и другие", - сказал Денисов, чьи слова приводит пресс-служба министерства. "По оперативным данным видим сохранение высокой инвестиционной активности во втором квартале, что является заделом как для дальнейшего наращивания предложения в приоритетных отраслях, так и роста экономики в целом. Текущие тренды учтем в прогнозе социально-экономического развития", - добавил он. Опубликованная предварительная оценка Росстата основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Первая оценка роста ВВП за второй квартал запланирована на 13 сентября, и будет учитывать поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России. В конце июля министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год в 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики РФ на 2,8% в этом году. Он будет обновлен в августе.

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