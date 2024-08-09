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Эксперт объяснил, можно ли россиян полностью отключить от YouTube

Эксперт объяснил, можно ли россиян полностью отключить от YouTube - 09.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, можно ли россиян полностью отключить от YouTube

Большинство социальных сетей и стриминговых сервисов в России пока работают, но частичные ограничения наблюдаются повсеместно. Какие технические инструменты... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T03:30+0300

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Большинство социальных сетей и стриминговых сервисов в России пока работают, но частичные ограничения наблюдаются повсеместно. Какие технические инструменты используют для таких ограничений, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Если речь идёт о замедлении скорости, то обычно применяется система ТСПУ Роскомнадзора— Технологические средства противодействия угрозам или аналоги у операторов связи.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПроцедура замедления "весьма сложная", она подразумевает постоянный анализ пакетов данных, их сортировку и замедление пакетов идущих от блокируемого сайта. "Обычно к этой мере прибегают как к промежуточной и впоследствии либо ограничения снимают, либо полностью блокируют ресурс", - говорит эксперт.Полная блокировка осуществляется через запрет на переход на IP-адреса, где расположены серверы социальных сетей или стримингов. Но IP-адреса можно поменять, как это делали разработчики Telegram, когда на них оказывалось давление.Поэтому регуляторы идут дальше и блокируют DNS-хостинги— своего рода записных книжках, где против названий сайтов хранятся их IP-адреса. При блокировке того же стриминга через DNS, перейти по адресу сайта становится невозможно.Есть и другие, более технологически сложные способы. При необходимости настраивается межсетевой экран или его аналог. С помощью него анализируют данные на предмет выявления отдельных сигнатур, свойственных тому или иному порталу."Если они соответствуют запрещённому ресурсу, соединение прерывается, и пользователь просто не может загрузить нужную ему страницу или запустить приложение", - объясняет специалист.Типичные сигнатуры есть не только у стримингов, социальных сетей и сайтов. Они есть и у VPN-сервисов и других средств обхода блокировок. Поэтому таким же образом ведут борьбу и с ними.Способы блокировок множатся, как и средства их обхода. Но ограничения не берутся из ниоткуда - у государства "есть веские причины для их введения". Однако в ближайшей перспективе, по мнению Мясоедова, никаких массовых ограничений не последует.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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