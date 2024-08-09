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Россиян предупредили о фейковых услугах по ускорению работы YouTube

Россиян предупредили о фейковых услугах по ускорению работы YouTube - 09.08.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о фейковых услугах по ускорению работы YouTube

Услуги якобы по ускорению загрузки видео на видеохостинге YouTube в десктопной версии появились в Рунете, выяснил корреспондент РИА Новости. Ведущий аналитик... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T05:04+0300

2024-08-09T05:04+0300

2024-08-09T05:04+0300

мошенничество

youtube

ускорение

фейки

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Услуги якобы по ускорению загрузки видео на видеохостинге YouTube в десктопной версии появились в Рунете, выяснил корреспондент РИА Новости. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заверил, что подобные услуги – фейк, ускорение загрузки видео невозможно. "Это фейковая услуга… Нет такой услуги "ускорение загрузки видео", - сообщил Муртазин РИА Новости. Так, объявления о таких услугах были на "Авито" и других сервисах, например, "Юле". В одном из них было написано, что услуга заработает у пользователей с компьютерами на операционной системе Windows 10 и 11. Кто-то требовал за такую услугу 150 рублей, кто-то - минимум одну тысячу рублей, у кого-то цена не указана. В свою очередь "Авито" заявили РИА Новости, что занимаются активной блокировкой таких услуг и уже отправили объявления на дополнительную проверку соответствия контентной политике и правилам безопасности компании. В четверг днем видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения. Ранее "Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ. Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.

https://1prime.ru/20240808/youtube-850740907.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

youtube, ускорение, фейки