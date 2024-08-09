https://1prime.ru/20240809/zakupki-850787803.html

Минцифры готовит предложение прозрачного ценообразования при закупках ПО

Минцифры готовит предложение прозрачного ценообразования при закупках ПО - 09.08.2024, ПРАЙМ

Минцифры готовит предложение прозрачного ценообразования при закупках ПО

Минцифры РФ совместно с российскими разработчиками программного обеспечения (ПО) готовит предложение, направленное на обеспечение прозрачности ценообразования... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T21:48+0300

2024-08-09T21:48+0300

2024-08-09T21:48+0300

россия

минцифры

госзакупки

по

ценообразование

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КАЛУГА, 9 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ совместно с российскими разработчиками программного обеспечения (ПО) готовит предложение, направленное на обеспечение прозрачности ценообразования для закупок в интересах госорганов и госкомпаний, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция". В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ стоимости в период с 2021 по 2024 год для дальнейшего госконтроля и регулирования цен на ПО в рамках размещения госзаказа. "Минцифры совместно с ведущими российскими разработчиками прорабатывает механизм определения прозрачного ценообразования при осуществлении закупок в интересах госорганов и госкомпаний, который бы исключил случаи недобросовестной конкуренции и злоупотреблений", - сообщил Шадаев. По его словам, министерство будет просить разработчиков установить предельные цены и обнародовать прайс-листы, показав потенциальный объем скидок. Он добавил, что пока вместе с отраслью договорились сформировать эти предложения до конца августа. "Мы договоримся о правилах и дальше они нам дадут цены, и мы их "опубличим", - заключил министр.

https://1prime.ru/20240808/preferentsii-850761987.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минцифры, госзакупки, по, ценообразование