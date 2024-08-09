Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры готовит предложение прозрачного ценообразования при закупках ПО - 09.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240809/zakupki-850787803.html
Минцифры готовит предложение прозрачного ценообразования при закупках ПО
Минцифры готовит предложение прозрачного ценообразования при закупках ПО - 09.08.2024, ПРАЙМ
Минцифры готовит предложение прозрачного ценообразования при закупках ПО
Минцифры РФ совместно с российскими разработчиками программного обеспечения (ПО) готовит предложение, направленное на обеспечение прозрачности ценообразования... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T21:48+0300
2024-08-09T21:48+0300
россия
минцифры
госзакупки
по
ценообразование
https://cdnn.1prime.ru/img/83381/33/833813351_0:60:1025:636_1920x0_80_0_0_7d2c1275b685fa57ca8960748c6eaf1d.jpg
КАЛУГА, 9 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ совместно с российскими разработчиками программного обеспечения (ПО) готовит предложение, направленное на обеспечение прозрачности ценообразования для закупок в интересах госорганов и госкомпаний, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция". В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ стоимости в период с 2021 по 2024 год для дальнейшего госконтроля и регулирования цен на ПО в рамках размещения госзаказа. "Минцифры совместно с ведущими российскими разработчиками прорабатывает механизм определения прозрачного ценообразования при осуществлении закупок в интересах госорганов и госкомпаний, который бы исключил случаи недобросовестной конкуренции и злоупотреблений", - сообщил Шадаев. По его словам, министерство будет просить разработчиков установить предельные цены и обнародовать прайс-листы, показав потенциальный объем скидок. Он добавил, что пока вместе с отраслью договорились сформировать эти предложения до конца августа. "Мы договоримся о правилах и дальше они нам дадут цены, и мы их "опубличим", - заключил министр.
https://1prime.ru/20240808/preferentsii-850761987.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83381/33/833813351_48:0:975:695_1920x0_80_0_0_fb31128eb2e317c0ebd2a89fc5b14eb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минцифры, госзакупки, по, ценообразование
РОССИЯ, Минцифры, госзакупки, ПО, ценообразование
21:48 09.08.2024
 
Минцифры готовит предложение прозрачного ценообразования при закупках ПО

Минцифры готовит предложение по прозрачным ценам при закупках ПО госорганами

Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЛУГА, 9 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ совместно с российскими разработчиками программного обеспечения (ПО) готовит предложение, направленное на обеспечение прозрачности ценообразования для закупок в интересах госорганов и госкомпаний, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция".
В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ стоимости в период с 2021 по 2024 год для дальнейшего госконтроля и регулирования цен на ПО в рамках размещения госзаказа.
"Минцифры совместно с ведущими российскими разработчиками прорабатывает механизм определения прозрачного ценообразования при осуществлении закупок в интересах госорганов и госкомпаний, который бы исключил случаи недобросовестной конкуренции и злоупотреблений", - сообщил Шадаев.
По его словам, министерство будет просить разработчиков установить предельные цены и обнародовать прайс-листы, показав потенциальный объем скидок. Он добавил, что пока вместе с отраслью договорились сформировать эти предложения до конца августа.
"Мы договоримся о правилах и дальше они нам дадут цены, и мы их "опубличим", - заключил министр.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Российские поставщики получат преференции при госзакупках
Вчера, 22:42
 
РОССИЯМинцифрыгосзакупкиПОценообразование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала