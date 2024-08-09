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Минцифры готовит предложение прозрачного ценообразования при закупках ПО
Минцифры готовит предложение прозрачного ценообразования при закупках ПО - 09.08.2024, ПРАЙМ
Минцифры готовит предложение прозрачного ценообразования при закупках ПО
Минцифры РФ совместно с российскими разработчиками программного обеспечения (ПО) готовит предложение, направленное на обеспечение прозрачности ценообразования... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T21:48+0300
2024-08-09T21:48+0300
2024-08-09T21:48+0300
россия
минцифры
госзакупки
по
ценообразование
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КАЛУГА, 9 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ совместно с российскими разработчиками программного обеспечения (ПО) готовит предложение, направленное на обеспечение прозрачности ценообразования для закупок в интересах госорганов и госкомпаний, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция". В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ стоимости в период с 2021 по 2024 год для дальнейшего госконтроля и регулирования цен на ПО в рамках размещения госзаказа. "Минцифры совместно с ведущими российскими разработчиками прорабатывает механизм определения прозрачного ценообразования при осуществлении закупок в интересах госорганов и госкомпаний, который бы исключил случаи недобросовестной конкуренции и злоупотреблений", - сообщил Шадаев. По его словам, министерство будет просить разработчиков установить предельные цены и обнародовать прайс-листы, показав потенциальный объем скидок. Он добавил, что пока вместе с отраслью договорились сформировать эти предложения до конца августа. "Мы договоримся о правилах и дальше они нам дадут цены, и мы их "опубличим", - заключил министр.
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россия, минцифры, госзакупки, по, ценообразование
РОССИЯ, Минцифры, госзакупки, ПО, ценообразование
Минцифры готовит предложение прозрачного ценообразования при закупках ПО
Минцифры готовит предложение по прозрачным ценам при закупках ПО госорганами
КАЛУГА, 9 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ совместно с российскими разработчиками программного обеспечения (ПО) готовит предложение, направленное на обеспечение прозрачности ценообразования для закупок в интересах госорганов и госкомпаний, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах Всемирного форума "Цифровая эволюция".
В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ стоимости в период с 2021 по 2024 год для дальнейшего госконтроля и регулирования цен на ПО в рамках размещения госзаказа.
"Минцифры совместно с ведущими российскими разработчиками прорабатывает механизм определения прозрачного ценообразования при осуществлении закупок в интересах госорганов и госкомпаний, который бы исключил случаи недобросовестной конкуренции и злоупотреблений", - сообщил Шадаев.
По его словам, министерство будет просить разработчиков установить предельные цены и обнародовать прайс-листы, показав потенциальный объем скидок. Он добавил, что пока вместе с отраслью договорились сформировать эти предложения до конца августа.
"Мы договоримся о правилах и дальше они нам дадут цены, и мы их "опубличим", - заключил министр.
Российские поставщики получат преференции при госзакупках