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Роснедра выставили на аукцион два участка с запасами металлов - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Роснедра выставили на аукцион два участка с запасами металлов
Роснедра выставили на аукцион два участка с запасами металлов - 09.08.2024, ПРАЙМ
Роснедра выставили на аукцион два участка с запасами металлов
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) проведет 25 сентября аукционы на два месторождения: "Лобаш" с запасами молибденовых руд в Карелии и "Поаз... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T13:26+0300
2024-08-09T13:29+0300
роснедра
запасы
металлы
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) проведет 25 сентября аукционы на два месторождения: "Лобаш" с запасами молибденовых руд в Карелии и "Поаз Мончегорский" с запасами никеля и меди в Мурманской области, следует из данных информационной системы "ГИС "Торги". Участки предоставляются для геологического изучения, разведки и добычи твердых полезных ископаемых. Срок действия лицензии на обоих месторождениях - 25 лет. Подача заявок завершается 9 сентября, а сами торги намечены на 25 сентября. Месторождение "Лобаш" расположено на территории Беломорского муниципального района Республики Карелия, его площадь составляет 6,93 квадратных километра. Запасы молибдена на участке по категории С1 оцениваются в 56,4 тысячи тонн, С2 - 71,2 тысячи тонн. Стартовый платеж за лицензию составляет 712,07 миллиона рублей. Согласно материалам ведомства, участок недр "Поаз Мончегорский" площадью 11,1 квадратного километра расположен в Мурманской области. Запасы никеля по категории Р1 оцениваются в 569,6 тысячи тонн, меди по Р1 - 387,5 тысячи тонн, платины - 37,7 тонны, палладия - 325,9 тонны. Стартовый платеж - 608,45 миллиона рублей.
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роснедра, запасы, металлы
Роснедра, запасы, металлы
13:26 09.08.2024 (обновлено: 13:29 09.08.2024)
 
Роснедра выставили на аукцион два участка с запасами металлов

Роснедра выставили на аукцион 2 участка в Карелии и Мурманской области

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) проведет 25 сентября аукционы на два месторождения: "Лобаш" с запасами молибденовых руд в Карелии и "Поаз Мончегорский" с запасами никеля и меди в Мурманской области, следует из данных информационной системы "ГИС "Торги".
Участки предоставляются для геологического изучения, разведки и добычи твердых полезных ископаемых. Срок действия лицензии на обоих месторождениях - 25 лет. Подача заявок завершается 9 сентября, а сами торги намечены на 25 сентября.
Месторождение "Лобаш" расположено на территории Беломорского муниципального района Республики Карелия, его площадь составляет 6,93 квадратных километра. Запасы молибдена на участке по категории С1 оцениваются в 56,4 тысячи тонн, С2 - 71,2 тысячи тонн. Стартовый платеж за лицензию составляет 712,07 миллиона рублей.
Согласно материалам ведомства, участок недр "Поаз Мончегорский" площадью 11,1 квадратного километра расположен в Мурманской области. Запасы никеля по категории Р1 оцениваются в 569,6 тысячи тонн, меди по Р1 - 387,5 тысячи тонн, платины - 37,7 тонны, палладия - 325,9 тонны. Стартовый платеж - 608,45 миллиона рублей.
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