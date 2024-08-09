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Иностранцам в Севастополе запретили работать во многих сферах
Иностранцам в Севастополе запретили работать во многих сферах - 09.08.2024, ПРАЙМ
Иностранцам в Севастополе запретили работать во многих сферах
Иностранцам в Севастополе до конца года запретили работать в сфере питания, транспорта, энергетики и водоснабжения, всего под запретом - 77 видов экономической... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T13:27+0300
2024-08-09T13:27+0300
2024-08-09T13:27+0300
севастополь
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Иностранцам в Севастополе до конца года запретили работать в сфере питания, транспорта, энергетики и водоснабжения, всего под запретом - 77 видов экономической деятельности, соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.В перечень внесено 77 видов экономической деятельности, в том числе обеспечение электроэнергией и газом, забор, очистка и распределение воды, производство, а также деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, образование и здравоохранение, производство одежды, химпродукции и лекарств, деятельность сухопутного, морского и трубопроводного транспорта, ремонт машин и оборудования.Предприятиям и предпринимателям Севастополя дается четыре месяца на приведение численности персонала (в случае использования иностранцев) в соответствии с указом.
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севастополь, иностранцы, трудовой договор, патент
СЕВАСТОПОЛЬ, иностранцы, трудовой договор, патент
Иностранцам в Севастополе запретили работать во многих сферах
Иностранцам в Севастополе запретили работать в питании, транспорте и энергетике
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Иностранцам в Севастополе до конца года запретили работать в сфере питания, транспорта, энергетики и водоснабжения, всего под запретом - 77 видов экономической деятельности, соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.
В перечень внесено 77 видов экономической деятельности, в том числе обеспечение электроэнергией и газом, забор, очистка и распределение воды, производство, а также деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, образование и здравоохранение, производство одежды, химпродукции и лекарств, деятельность сухопутного, морского и трубопроводного транспорта, ремонт машин и оборудования.
Предприятиям и предпринимателям Севастополя дается четыре месяца на приведение численности персонала (в случае использования иностранцев) в соответствии с указом.