https://1prime.ru/20240809/zemli-850785551.html

Правительство РФ определило признаки неиспользуемых земель

Правительство РФ определило признаки неиспользуемых земель - 09.08.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ определило признаки неиспользуемых земель

Правительство РФ определило признаки неиспользуемых земель. Соответствующий проект постановления кабмина опубликовали на официальном портале проектов... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T20:02+0300

2024-08-09T20:02+0300

2024-08-09T20:02+0300

экономика

правительство рф

постановление

неиспользуемые земли

https://cdnn.1prime.ru/img/83774/87/837748790_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_7f921c5cd5057441c773cbc03d052f89.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ определило признаки неиспользуемых земель. Соответствующий проект постановления кабмина опубликовали на официальном портале проектов нормативных актов. Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что необходимо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки, например, с заброшенными и недостроенными зданиями. "Признаки неиспользования станут основой дополнительной защиты граждан, использующих земельные участки, и позволят обеспечить проведение мероприятий, направленных на их использование в соответствии с установленным целевым назначением и видом разрешенного использования", – говорится в пояснительной записке к документу. Росреестр ранее подготовил законопроект, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет с момента приобретения. При этом глава ведомства Олег Скуфинский уточнял в интервью РИА Новости, что документ не предполагает прекращения прав на землю, а только уточняет действующие нормы. Возможность изъятия неиспользуемых земель в законодательстве РФ существует с 1995 года, а административная ответственность за неиспользование земельных участков для строительства - с 2005 года. Согласно опубликованному правительством документу, земля под строительство может быть признана неиспользуемой, если в течение года на ней не появилось ни фундамента здания, ни инженерных сетей, а в течение пяти лет - не зарегистрировано построенное здание (если в разрешении не строительство не указан более долгий срок). Это касается в том числе индивидуального строительства. Признаками неиспользуемых земель с существующими строениями является неиспользование этих зданий по целевому назначению в течение пяти лет либо разрушение или повреждение их конструктивных элементов при отсутствии ремонта более пяти лет. Участки, которые не предполагают строительства, могут быть признаны неиспользуемыми, если на них пять лет подряд не ведется деятельность, соответствующая их правовому режиму, либо если их площадь захламлена или заросла сорняками более чем на 50%, а работы по очистке не ведутся на протяжении года. Разрушение дома и захламление территории может стать поводом для признания неиспользуемым и частного приусадебного хозяйства. Но для них установлен еще один признак – если на участке в течение трех лет подряд не выращивали никаких сельскохозяйственных культур.

https://1prime.ru/20240808/uchastok-850760221.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, постановление, неиспользуемые земли