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В России снова выросло число жалоб на работу YouTube
В России снова выросло число жалоб на работу YouTube - 09.08.2024, ПРАЙМ
В России снова выросло число жалоб на работу YouTube
Количество жалоб на работу видеохостинга YouTube в РФ к вечеру пятницы, 9 августа, снова возросло после снижения, а к 21.40 мск их было зафиксировано 11,1... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T22:10+0300
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Количество жалоб на работу видеохостинга YouTube в РФ к вечеру пятницы, 9 августа, снова возросло после снижения, а к 21.40 мск их было зафиксировано 11,1 тысячи. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". Исходя из данных, пятая часть жалоб поступила из Москвы. В число лидеров по этому показателю также являются Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах в РФ может снизиться на 70%. По его словам, мобильную связь данная мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре сообщили агентству РИА Новости, что основания для принятия в отношении YouTube указанных мер — "неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства".
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россия, youtube
В России снова выросло число жалоб на работу YouTube
"Сбой.рф": число жалоб на работу YouTube в РФ снова выросло, превысив 11 тысяч
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Количество жалоб на работу видеохостинга YouTube в РФ к вечеру пятницы, 9 августа, снова возросло после снижения, а к 21.40 мск их было зафиксировано 11,1 тысячи. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".
Исходя из данных, пятая часть жалоб поступила из Москвы. В число лидеров по этому показателю также являются Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах в РФ может снизиться на 70%. По его словам, мобильную связь данная мера пока не затронет.
Позже в Роскомнадзоре сообщили агентству РИА Новости, что основания для принятия в отношении YouTube указанных мер — "неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства".
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