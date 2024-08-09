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Экс-глава Минэкономики предсказал снижение реальных цен на жилье

Экс-глава Минэкономики предсказал снижение реальных цен на жилье - 09.08.2024, ПРАЙМ

Экс-глава Минэкономики предсказал снижение реальных цен на жилье

Жесткой просадки рынка недвижимости после отмены льготной ипотеки в России не будет, реальные цены на жилье в стране снизятся примерно на 10% в течение двух... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T06:09+0300

2024-08-09T06:09+0300

2024-08-09T06:11+0300

экономика

михаил задорнов

цены на жилье

прогноз

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Жесткой просадки рынка недвижимости после отмены льготной ипотеки в России не будет, реальные цены на жилье в стране снизятся примерно на 10% в течение двух лет, спрогнозировал в интервью РИА Новости бывший глава Минфина РФ, экономист Михаил Задорнов. В России 1 июля была завершена массовая льготная ипотека на новостройки под 8%. Также власти начали ужесточать условия выдачи льготной ипотеки: в декабре 2023 года было введено правило "одна льготная ипотека на человека", а в летом этого года ужесточили условия выдачи "семейной ипотеки". "Жесткой просадки не ожидаю. Если говорить кратко, значительного падения цен на жилье не будет, хотя возможно снижение примерно на 10%. Оно помогло бы быстрее сбалансировать рынок, потому что стоимость жилья перегрета", - прокомментировал Задорнов. При этом, скорее всего, номинальные цены на жилье в России не снизятся. "При сохранении номинальных цен на жилье и при такой инфляции за два года произойдет реальное снижение стоимости квадратного метра", - пояснил Задорнов. В региональном разрезе ситуация будет различаться, считает он. В пяти крупнейших регионах - Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть - номинальные цены, скорее всего, падать не будут, а останутся замороженными. А вот в регионах с малым вводом жилья стоимость квадратного метра может расти и дальше. Наконец, будет неизбежно сокращаться ценовой разрыв между вторичным рынком жилья и новостройками, заключил экономист. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил задорнов, цены на жилье, прогноз