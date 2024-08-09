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Экс-глава Минэкономики предсказал снижение реальных цен на жилье - 09.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экс-глава Минэкономики предсказал снижение реальных цен на жилье
Экс-глава Минэкономики предсказал снижение реальных цен на жилье - 09.08.2024, ПРАЙМ
Экс-глава Минэкономики предсказал снижение реальных цен на жилье
Жесткой просадки рынка недвижимости после отмены льготной ипотеки в России не будет, реальные цены на жилье в стране снизятся примерно на 10% в течение двух... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T06:09+0300
2024-08-09T06:11+0300
экономика
михаил задорнов
цены на жилье
прогноз
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Жесткой просадки рынка недвижимости после отмены льготной ипотеки в России не будет, реальные цены на жилье в стране снизятся примерно на 10% в течение двух лет, спрогнозировал в интервью РИА Новости бывший глава Минфина РФ, экономист Михаил Задорнов. В России 1 июля была завершена массовая льготная ипотека на новостройки под 8%. Также власти начали ужесточать условия выдачи льготной ипотеки: в декабре 2023 года было введено правило "одна льготная ипотека на человека", а в летом этого года ужесточили условия выдачи "семейной ипотеки". "Жесткой просадки не ожидаю. Если говорить кратко, значительного падения цен на жилье не будет, хотя возможно снижение примерно на 10%. Оно помогло бы быстрее сбалансировать рынок, потому что стоимость жилья перегрета", - прокомментировал Задорнов. При этом, скорее всего, номинальные цены на жилье в России не снизятся. "При сохранении номинальных цен на жилье и при такой инфляции за два года произойдет реальное снижение стоимости квадратного метра", - пояснил Задорнов. В региональном разрезе ситуация будет различаться, считает он. В пяти крупнейших регионах - Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть - номинальные цены, скорее всего, падать не будут, а останутся замороженными. А вот в регионах с малым вводом жилья стоимость квадратного метра может расти и дальше. Наконец, будет неизбежно сокращаться ценовой разрыв между вторичным рынком жилья и новостройками, заключил экономист. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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михаил задорнов, цены на жилье, прогноз
Экономика, Михаил Задорнов, цены на жилье, прогноз
06:09 09.08.2024 (обновлено: 06:11 09.08.2024)
 
Экс-глава Минэкономики предсказал снижение реальных цен на жилье

Экс-глава Минфина: реальные цены на жилье в России снизятся на 10% за два года

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Жесткой просадки рынка недвижимости после отмены льготной ипотеки в России не будет, реальные цены на жилье в стране снизятся примерно на 10% в течение двух лет, спрогнозировал в интервью РИА Новости бывший глава Минфина РФ, экономист Михаил Задорнов.
В России 1 июля была завершена массовая льготная ипотека на новостройки под 8%. Также власти начали ужесточать условия выдачи льготной ипотеки: в декабре 2023 года было введено правило "одна льготная ипотека на человека", а в летом этого года ужесточили условия выдачи "семейной ипотеки".
"Жесткой просадки не ожидаю. Если говорить кратко, значительного падения цен на жилье не будет, хотя возможно снижение примерно на 10%. Оно помогло бы быстрее сбалансировать рынок, потому что стоимость жилья перегрета", - прокомментировал Задорнов.
При этом, скорее всего, номинальные цены на жилье в России не снизятся. "При сохранении номинальных цен на жилье и при такой инфляции за два года произойдет реальное снижение стоимости квадратного метра", - пояснил Задорнов.
Квартира - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
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В региональном разрезе ситуация будет различаться, считает он. В пяти крупнейших регионах - Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть - номинальные цены, скорее всего, падать не будут, а останутся замороженными. А вот в регионах с малым вводом жилья стоимость квадратного метра может расти и дальше.
Наконец, будет неизбежно сокращаться ценовой разрыв между вторичным рынком жилья и новостройками, заключил экономист.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаМихаил Задорновцены на жильепрогноз
 
 
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