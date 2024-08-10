https://1prime.ru/20240810/alyuminiy-850795207.html

Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею на 20 процентов

Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею на 20 процентов - 10.08.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею на 20 процентов

Объемы поставок Россией алюминия в Южную Корею в прошлом полугодии выросли в годовом выражении до 154,9 тысячи тонн, или примерно на 20%, следует из данных... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T13:05+0300

2024-08-10T13:05+0300

2024-08-10T13:05+0300

россия

южная корея

алюминий

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Объемы поставок Россией алюминия в Южную Корею в прошлом полугодии выросли в годовом выражении до 154,9 тысячи тонн, или примерно на 20%, следует из данных корейской статслужбы, которые изучило РИА Новости. По итогам первых шести месяцев года импорт Южной Кореей алюминия из России достиг 154,9 тысячи тонн, или 372 миллиона долларов. Это в 1,2 раза больше, чем за такой же период годом ранее. При этом такие полугодовые показатели стали максимальными с 2012 года. В то же время показатель за июнь составил 20,3 тысячи тонн (или 51,8 миллиона долларов), за май - 16,2 тысячи тонн (41,2 миллиона долларов). Июньский объем поставок стал максимальным с апреля. Больше всего Сеул импортировал необработанный алюминий - 20,3 тысячи тонн (51,3 миллиона долларов) в июне. Также он приобретал у Москвы алюминиевые плиты и листы толщиной более 0,2 миллиметров - 88,4 тонны (313 тысяч долларов), алюминиевую проволоку - 73,3 тонны (195 тысяч долларов) и профили - 6,6 тонны (30 тысяч долларов). При этом по итогам полугодия Россия заняла второе место среди основных поставщиков алюминия в Корею с долей рынка в 19,2%. В первом полугодии 2023 года Россия была лишь на третьем месте. На первом же месте оказалась Австралия с долей в 28,8%, а на третьем - Индия с 15,5%.

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южная корея

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россия, южная корея, алюминий