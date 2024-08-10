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США испытывают трудности с обновлением устаревающего арсенала, пишет СМИ - 10.08.2024, ПРАЙМ
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США испытывают трудности с обновлением устаревающего арсенала, пишет СМИ
США испытывают трудности с обновлением устаревающего арсенала, пишет СМИ - 10.08.2024, ПРАЙМ
США испытывают трудности с обновлением устаревающего арсенала, пишет СМИ
США намерены заменить устаревшие баллистические ракеты Minuteman III на более современные системы Sentinel, сообщает CNN. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T18:49+0300
2024-08-10T18:49+0300
вооружения
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. США намерены заменить устаревшие баллистические ракеты Minuteman III на более современные системы Sentinel, сообщает CNN.Как отмечается в статье, стоимость этой программы значительно увеличилась, несмотря на то, что первая ракета будет готова к использованию только через несколько лет.По данным CNN, у США есть около 400 баллистических ракет Minuteman III. Они расположены на нескольких военных базах. Эти ракеты являются одним из трех компонентов ядерной триады и всегда должны быть готовы к использованию, хотя их никогда не планируют применять. ВВС США уже объявили о своём намерении заменить устаревший арсенал на ракеты Sentinel. Sentinel считаются "наиболее экономически эффективным вариантом".Однако в июле этого года стало известно, что расходы на программу составят не менее 140,9 миллиарда долларов, что означает превышение первоначального бюджета на 81 процент. И это произошло ещё до того, как была введена в эксплуатацию хотя бы одна ракета.Значительное увеличение стоимости программы привело к нарушению закона Нанна-Маккерди. Согласно этому закону, если стоимость оружейной программы резко возрастает, её следует прекратить, за исключением случаев, когда Пентагон признает её критически важной для национальной безопасности и у оборонного ведомства не будет других вариантов.
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сша
Вооружения, США
18:49 10.08.2024
 
США испытывают трудности с обновлением устаревающего арсенала, пишет СМИ

CNN: у США трудности с заменой устаревающего арсенала баллистических ракет

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. США намерены заменить устаревшие баллистические ракеты Minuteman III на более современные системы Sentinel, сообщает CNN.
Как отмечается в статье, стоимость этой программы значительно увеличилась, несмотря на то, что первая ракета будет готова к использованию только через несколько лет.
По данным CNN, у США есть около 400 баллистических ракет Minuteman III. Они расположены на нескольких военных базах. Эти ракеты являются одним из трех компонентов ядерной триады и всегда должны быть готовы к использованию, хотя их никогда не планируют применять.
ВВС США уже объявили о своём намерении заменить устаревший арсенал на ракеты Sentinel. Sentinel считаются "наиболее экономически эффективным вариантом".
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Однако в июле этого года стало известно, что расходы на программу составят не менее 140,9 миллиарда долларов, что означает превышение первоначального бюджета на 81 процент. И это произошло ещё до того, как была введена в эксплуатацию хотя бы одна ракета.

Значительное увеличение стоимости программы привело к нарушению закона Нанна-Маккерди. Согласно этому закону, если стоимость оружейной программы резко возрастает, её следует прекратить, за исключением случаев, когда Пентагон признает её критически важной для национальной безопасности и у оборонного ведомства не будет других вариантов.
 
ВооруженияСША
 
 
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