https://1prime.ru/20240810/arsenal-850798295.html

США испытывают трудности с обновлением устаревающего арсенала, пишет СМИ

США испытывают трудности с обновлением устаревающего арсенала, пишет СМИ - 10.08.2024, ПРАЙМ

США испытывают трудности с обновлением устаревающего арсенала, пишет СМИ

США намерены заменить устаревшие баллистические ракеты Minuteman III на более современные системы Sentinel, сообщает CNN. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T18:49+0300

2024-08-10T18:49+0300

2024-08-10T18:49+0300

вооружения

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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. США намерены заменить устаревшие баллистические ракеты Minuteman III на более современные системы Sentinel, сообщает CNN.Как отмечается в статье, стоимость этой программы значительно увеличилась, несмотря на то, что первая ракета будет готова к использованию только через несколько лет.По данным CNN, у США есть около 400 баллистических ракет Minuteman III. Они расположены на нескольких военных базах. Эти ракеты являются одним из трех компонентов ядерной триады и всегда должны быть готовы к использованию, хотя их никогда не планируют применять. ВВС США уже объявили о своём намерении заменить устаревший арсенал на ракеты Sentinel. Sentinel считаются "наиболее экономически эффективным вариантом".Однако в июле этого года стало известно, что расходы на программу составят не менее 140,9 миллиарда долларов, что означает превышение первоначального бюджета на 81 процент. И это произошло ещё до того, как была введена в эксплуатацию хотя бы одна ракета.Значительное увеличение стоимости программы привело к нарушению закона Нанна-Маккерди. Согласно этому закону, если стоимость оружейной программы резко возрастает, её следует прекратить, за исключением случаев, когда Пентагон признает её критически важной для национальной безопасности и у оборонного ведомства не будет других вариантов.

https://1prime.ru/20240810/spetsoperatsiya-850796993.html

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