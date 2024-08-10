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При обстреле Шебекино пострадала женщина - 10.08.2024, ПРАЙМ
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При обстреле Шебекино пострадала женщина
При обстреле Шебекино пострадала женщина - 10.08.2024, ПРАЙМ
При обстреле Шебекино пострадала женщина
В результате атаки Вооруженных сил Украины на Шебекино в Белгородской области пострадала одна женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T13:36+0300
2024-08-10T13:36+0300
происшествия
россия
украина
всу
белгородская область
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В результате атаки Вооруженных сил Украины на Шебекино в Белгородской области пострадала одна женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков. Сообщается, что пострадавшей была оказана своевременная медицинская помощь. На данный момент она находится в больнице с контузией. Кроме того, как написал Гладков, в городе зафиксированы повреждения в четырех домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.
украина
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россия, украина, всу, белгородская область
Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Белгородская область
13:36 10.08.2024
 
При обстреле Шебекино пострадала женщина

При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина

© РИА Новости . Павел Колядин | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Павел Колядин
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В результате атаки Вооруженных сил Украины на Шебекино в Белгородской области пострадала одна женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
Сообщается, что пострадавшей была оказана своевременная медицинская помощь. На данный момент она находится в больнице с контузией.
Кроме того, как написал Гладков, в городе зафиксированы повреждения в четырех домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.
 
ПроисшествияРОССИЯУКРАИНАВСУБелгородская область
 
 
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