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При обстреле Шебекино пострадала женщина
При обстреле Шебекино пострадала женщина - 10.08.2024, ПРАЙМ
При обстреле Шебекино пострадала женщина
В результате атаки Вооруженных сил Украины на Шебекино в Белгородской области пострадала одна женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T13:36+0300
2024-08-10T13:36+0300
2024-08-10T13:36+0300
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В результате атаки Вооруженных сил Украины на Шебекино в Белгородской области пострадала одна женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков. Сообщается, что пострадавшей была оказана своевременная медицинская помощь. На данный момент она находится в больнице с контузией. Кроме того, как написал Гладков, в городе зафиксированы повреждения в четырех домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.
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россия, украина, всу, белгородская область
Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Белгородская область
При обстреле Шебекино пострадала женщина
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ.
В результате атаки Вооруженных сил Украины на Шебекино в Белгородской области пострадала одна женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал
губернатор Вячеслав Гладков.
Сообщается, что пострадавшей была оказана своевременная медицинская помощь. На данный момент она находится в больнице с контузией.
Кроме того, как написал Гладков, в городе зафиксированы повреждения в четырех домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.