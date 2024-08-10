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МИД Белоруссии обвинил внешних игроков в подстрекательстве Киева

МИД Белоруссии обвинил внешних игроков в подстрекательстве Киева - 10.08.2024, ПРАЙМ

МИД Белоруссии обвинил внешних игроков в подстрекательстве Киева

Пролет украинских беспилотников над территорией Белоруссии мог стать следствием подстрекательства Киева внешними игроками, сообщили в белорусском Министерстве... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T16:46+0300

2024-08-10T16:46+0300

2024-08-10T16:46+0300

белоруссия

украина

атака дронов

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МИНСК, 10 авг – ПРАЙМ. Пролет украинских беспилотников над территорией Белоруссии мог стать следствием подстрекательства Киева внешними игроками, сообщили в белорусском Министерстве иностранных дел.Ранее сообщалось, что 9 августа группа запущенных с украинской стороны дронов нарушила границу с Белоруссией, вследствие чего была сбита системой ПВО."Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расшить зону текущего в нашем регионе конфликта. При этом вовлечь пытаются Беларусь, которая неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития", - сообщается в комментарии пресс-службы белорусского вншнполитического ведомства. Кроме того, в МИД Белоруссии подчеркнули, что обязательно доведут эту информацию до ООН и ОБСЕ, а также до членов других объединений, в которых участвует Минск. Отмечается, что Белоруссия решительно осуждает подобные провокации.

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украина

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белоруссия, украина, атака дронов