https://1prime.ru/20240810/belorussiya-850798441.html

Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами

Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами - 10.08.2024, ПРАЙМ

Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами

Временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш была вызвана в МИД Белоруссии, где ей был заявлен протест из-за того, что 9 августа группа... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T19:26+0300

2024-08-10T19:26+0300

2024-08-10T19:26+0300

политика

белоруссия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg

МИНСК, 10 авг — ПРАЙМ. Временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш была вызвана в МИД Белоруссии, где ей был заявлен протест из-за того, что 9 августа группа украинских беспилотников нарушила границу, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Временную поверенную в делах Украины в Республике Беларусь Ольгу Тимуш вызвали в МИД. Ей был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены с территории Украины. Как отмечается, белорусская сторона потребовала принять все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Это важно для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

https://1prime.ru/20240810/belorussiya-850797635.html

белоруссия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, украина