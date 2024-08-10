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Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами
Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами - 10.08.2024, ПРАЙМ
Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами
Временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш была вызвана в МИД Белоруссии, где ей был заявлен протест из-за того, что 9 августа группа... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T19:26+0300
2024-08-10T19:26+0300
политика
белоруссия
украина
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МИНСК, 10 авг — ПРАЙМ. Временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш была вызвана в МИД Белоруссии, где ей был заявлен протест из-за того, что 9 августа группа украинских беспилотников нарушила границу, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Временную поверенную в делах Украины в Республике Беларусь Ольгу Тимуш вызвали в МИД. Ей был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены с территории Украины. Как отмечается, белорусская сторона потребовала принять все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Это важно для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе.
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белоруссия, украина
Политика, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА
19:26 10.08.2024
 
Белоруссия заявила Украине протест из-за инцидента с дронами

МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МИНСК, 10 авг — ПРАЙМ. Временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш была вызвана в МИД Белоруссии, где ей был заявлен протест из-за того, что 9 августа группа украинских беспилотников нарушила границу, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Временную поверенную в делах Украины в Республике Беларусь Ольгу Тимуш вызвали в МИД. Ей был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены с территории Украины.
Как отмечается, белорусская сторона потребовала принять все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Это важно для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе.
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