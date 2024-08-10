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В США раскрыли факты смертельной халатности в компании Boeing - 10.08.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли факты смертельной халатности в компании Boeing
В США раскрыли факты смертельной халатности в компании Boeing - 10.08.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли факты смертельной халатности в компании Boeing
Компанию Boeing привлекли к уголовной ответственности из-за нарушения правил безопасности самолетов. Об этом сообщает CNN. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T13:55+0300
2024-08-10T14:25+0300
сша
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Компанию Boeing привлекли к уголовной ответственности из-за нарушения правил безопасности самолетов. Об этом сообщает CNN. Как пишет газета, нарушения компании были выявлены преимущественно через расшифровки допросов сотрудников, которые признали ошибки на производстве истребителей из-за спешки и халатности, ценой чего стали и могут стать в дальнейшем человеческие жизни. Отмечается, что, по словам работников производства, из-за чрезмерной нагрузки и требований сотрудникам приходится работать слишком быстро, что, несомненно, влечет за собой множество ошибок, которые, по его словам, обнаруживаются в самолетах ежедневно.Автор статьи приводит в пример опасный инцидент, случившийся в США 5 января. У самолета Boeing 737 Max, выполнявшего в этот день рейс авиакомпании Alaska Airlines, вылетела дверная заглушка. К счатью, пилотам удалось благополучно посадить самолет, но члены экипажа и пассажиры получили травмы. Отмечается, что это дело, до сих пор не закрытое, может стать поводом для проведения дополнительных расследований в отношении компании. Более того, как пишет автор, это в самолетах Boeing продолжают фиксировать неисправности, из-за предприятием может заинтересоваться ФБР. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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сша, boeing
США, Boeing
13:55 10.08.2024 (обновлено: 14:25 10.08.2024)
 
В США раскрыли факты смертельной халатности в компании Boeing

CNN: из-за проблем безопасности продажи самолетов Boeing упали на 70 процентов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Компанию Boeing привлекли к уголовной ответственности из-за нарушения правил безопасности самолетов. Об этом сообщает CNN.
Как пишет газета, нарушения компании были выявлены преимущественно через расшифровки допросов сотрудников, которые признали ошибки на производстве истребителей из-за спешки и халатности, ценой чего стали и могут стать в дальнейшем человеческие жизни.
Отмечается, что, по словам работников производства, из-за чрезмерной нагрузки и требований сотрудникам приходится работать слишком быстро, что, несомненно, влечет за собой множество ошибок, которые, по его словам, обнаруживаются в самолетах ежедневно.
Автор статьи приводит в пример опасный инцидент, случившийся в США 5 января. У самолета Boeing 737 Max, выполнявшего в этот день рейс авиакомпании Alaska Airlines, вылетела дверная заглушка. К счатью, пилотам удалось благополучно посадить самолет, но члены экипажа и пассажиры получили травмы.
Отмечается, что это дело, до сих пор не закрытое, может стать поводом для проведения дополнительных расследований в отношении компании. Более того, как пишет автор, это в самолетах Boeing продолжают фиксировать неисправности, из-за предприятием может заинтересоваться ФБР.
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Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
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