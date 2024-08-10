https://1prime.ru/20240810/boeing--850795737.html

В США раскрыли факты смертельной халатности в компании Boeing

В США раскрыли факты смертельной халатности в компании Boeing - 10.08.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли факты смертельной халатности в компании Boeing

Компанию Boeing привлекли к уголовной ответственности из-за нарушения правил безопасности самолетов. Об этом сообщает CNN. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T13:55+0300

2024-08-10T13:55+0300

2024-08-10T14:25+0300

сша

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Компанию Boeing привлекли к уголовной ответственности из-за нарушения правил безопасности самолетов. Об этом сообщает CNN. Как пишет газета, нарушения компании были выявлены преимущественно через расшифровки допросов сотрудников, которые признали ошибки на производстве истребителей из-за спешки и халатности, ценой чего стали и могут стать в дальнейшем человеческие жизни. Отмечается, что, по словам работников производства, из-за чрезмерной нагрузки и требований сотрудникам приходится работать слишком быстро, что, несомненно, влечет за собой множество ошибок, которые, по его словам, обнаруживаются в самолетах ежедневно.Автор статьи приводит в пример опасный инцидент, случившийся в США 5 января. У самолета Boeing 737 Max, выполнявшего в этот день рейс авиакомпании Alaska Airlines, вылетела дверная заглушка. К счатью, пилотам удалось благополучно посадить самолет, но члены экипажа и пассажиры получили травмы. Отмечается, что это дело, до сих пор не закрытое, может стать поводом для проведения дополнительных расследований в отношении компании. Более того, как пишет автор, это в самолетах Boeing продолжают фиксировать неисправности, из-за предприятием может заинтересоваться ФБР. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

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