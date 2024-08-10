https://1prime.ru/20240810/boeing--850795737.html
В США раскрыли факты смертельной халатности в компании Boeing
В США раскрыли факты смертельной халатности в компании Boeing - 10.08.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли факты смертельной халатности в компании Boeing
Компанию Boeing привлекли к уголовной ответственности из-за нарушения правил безопасности самолетов. Об этом сообщает CNN. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T13:55+0300
2024-08-10T13:55+0300
2024-08-10T14:25+0300
сша
boeing
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Компанию Boeing привлекли к уголовной ответственности из-за нарушения правил безопасности самолетов. Об этом сообщает CNN. Как пишет газета, нарушения компании были выявлены преимущественно через расшифровки допросов сотрудников, которые признали ошибки на производстве истребителей из-за спешки и халатности, ценой чего стали и могут стать в дальнейшем человеческие жизни. Отмечается, что, по словам работников производства, из-за чрезмерной нагрузки и требований сотрудникам приходится работать слишком быстро, что, несомненно, влечет за собой множество ошибок, которые, по его словам, обнаруживаются в самолетах ежедневно.Автор статьи приводит в пример опасный инцидент, случившийся в США 5 января. У самолета Boeing 737 Max, выполнявшего в этот день рейс авиакомпании Alaska Airlines, вылетела дверная заглушка. К счатью, пилотам удалось благополучно посадить самолет, но члены экипажа и пассажиры получили травмы. Отмечается, что это дело, до сих пор не закрытое, может стать поводом для проведения дополнительных расследований в отношении компании. Более того, как пишет автор, это в самолетах Boeing продолжают фиксировать неисправности, из-за предприятием может заинтересоваться ФБР. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
https://1prime.ru/20240723/aviatsiya-850349581.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, boeing
В США раскрыли факты смертельной халатности в компании Boeing
CNN: из-за проблем безопасности продажи самолетов Boeing упали на 70 процентов
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ.
Компанию Boeing привлекли к уголовной ответственности из-за нарушения правил безопасности самолетов. Об этом сообщает
CNN.
Как пишет газета, нарушения компании были выявлены преимущественно через расшифровки допросов сотрудников, которые признали ошибки на производстве истребителей из-за спешки и халатности, ценой чего стали и могут стать в дальнейшем человеческие жизни.
Отмечается, что, по словам работников производства, из-за чрезмерной нагрузки и требований сотрудникам приходится работать слишком быстро, что, несомненно, влечет за собой множество ошибок, которые, по его словам, обнаруживаются в самолетах ежедневно.
Автор статьи приводит в пример опасный инцидент, случившийся в США 5 января. У самолета Boeing 737 Max, выполнявшего в этот день рейс авиакомпании Alaska Airlines, вылетела дверная заглушка. К счатью, пилотам удалось благополучно посадить самолет, но члены экипажа и пассажиры получили травмы.
Отмечается, что это дело, до сих пор не закрытое, может стать поводом для проведения дополнительных расследований в отношении компании. Более того, как пишет автор, это в самолетах Boeing продолжают фиксировать неисправности, из-за предприятием может заинтересоваться ФБР.
Boeing и украинский авиаконцерн договорились об оборонном сотрудничестве Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>