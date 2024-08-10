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Один из пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области умер в больнице
Один из пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области умер в больнице - 10.08.2024, ПРАЙМ
Один из пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области умер в больнице
В результате атаки украинского беспилотника в Липецкой области один пострадавший скончался в больнице. Об этом в Telegram-канале рассказало правительство... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T09:45+0300
2024-08-10T09:45+0300
2024-08-10T10:13+0300
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В результате атаки украинского беспилотника в Липецкой области один пострадавший скончался в больнице. Об этом в Telegram-канале рассказало правительство региона. Отмечается, что погибший был 27-летним уроженцем Красноярского края. Он поступил в больницу с осколочным проникающим ранением головы, которое оказалось несовместимым с жизнью.Кроме того, отмечается, что еще один пострадавший находится в реанимации, его состояние тяжелое. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения и продолжают лечение.Как ранее сообщал глава региона, на Липецк была совершена массированная атака беспилотников, в результате которой был поврежден энергообъект и, как следствие, нарушено энергоснабжение. В Липецком МО был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. При этом началась эвакуация жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Красный уровень опасности был объявлен в 02.04 мск.
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Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА
Один из пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области умер в больнице
Пострадавший в результате атаки дрона в Липецкой области умер в больнице
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ.
В результате атаки украинского беспилотника в Липецкой области один пострадавший скончался в больнице. Об этом в Telegram-канале
рассказало правительство региона.
Отмечается, что погибший был 27-летним уроженцем Красноярского края. Он поступил в больницу с осколочным проникающим ранением головы, которое оказалось несовместимым с жизнью.
Кроме того, отмечается, что еще один пострадавший находится в реанимации, его состояние тяжелое. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения и продолжают лечение.
Как ранее сообщал глава региона, на Липецк была совершена массированная атака беспилотников, в результате которой был поврежден энергообъект и, как следствие, нарушено энергоснабжение. В Липецком МО был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. При этом началась эвакуация жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Красный уровень опасности был объявлен в 02.04 мск.
Для Липецка и округа отменили красный уровень угрозы