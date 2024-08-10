https://1prime.ru/20240810/bpla-850792695.html

Один из пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области умер в больнице

Один из пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области умер в больнице - 10.08.2024, ПРАЙМ

Один из пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области умер в больнице

В результате атаки украинского беспилотника в Липецкой области один пострадавший скончался в больнице. Об этом в Telegram-канале рассказало правительство... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T09:45+0300

2024-08-10T09:45+0300

2024-08-10T10:13+0300

происшествия

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849024254_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f7ff44917ced1fa9a3beb103a8ef1e81.jpg

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В результате атаки украинского беспилотника в Липецкой области один пострадавший скончался в больнице. Об этом в Telegram-канале рассказало правительство региона. Отмечается, что погибший был 27-летним уроженцем Красноярского края. Он поступил в больницу с осколочным проникающим ранением головы, которое оказалось несовместимым с жизнью.Кроме того, отмечается, что еще один пострадавший находится в реанимации, его состояние тяжелое. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения и продолжают лечение.Как ранее сообщал глава региона, на Липецк была совершена массированная атака беспилотников, в результате которой был поврежден энергообъект и, как следствие, нарушено энергоснабжение. В Липецком МО был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. При этом началась эвакуация жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Красный уровень опасности был объявлен в 02.04 мск.

https://1prime.ru/20240809/ugroza-850765492.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина