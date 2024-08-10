https://1prime.ru/20240810/bufernaya-zona-850798145.html

В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России

В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России - 10.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России

Россия должна принимать меры для предотвращения возможных атак на свою территорию, в том числе путем нанесения упреждающих ударов, считает депутат Госдумы... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T18:12+0300

2024-08-10T18:12+0300

2024-08-10T18:18+0300

происшествия

россия

госдума

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Россия должна принимать меры для предотвращения возможных атак на свою территорию, в том числе путем нанесения упреждающих ударов, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Он отметил, что речь идет о буферной зоне с целью недопущения ударов по российской территории. Он добавил, что также необходимо лишить ВСУ возможности доставлять грузы через Днепр.В среду начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 подразделения Вооружённых сил Украины численностью до тысячи человек начали наступление с целью захвата территории в Курской области. Он отметил, что продвижение украинских военных вглубь территории Российской Федерации было остановлено. Начальник Генштаба подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. Согласно информации Минобороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, включая 12 танков.Президент России Владимир Путин в своем комментарии относительно ситуации в Курской области отметил, что киевский режим совершил очередную серьёзную провокацию, нанося удары без разбора, в том числе по мирным жителям.

https://1prime.ru/20240810/kursk-850797749.html

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россия, госдума