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В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России - 10.08.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России
В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России - 10.08.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России
Россия должна принимать меры для предотвращения возможных атак на свою территорию, в том числе путем нанесения упреждающих ударов, считает депутат Госдумы... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T18:12+0300
2024-08-10T18:18+0300
происшествия
россия
госдума
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Россия должна принимать меры для предотвращения возможных атак на свою территорию, в том числе путем нанесения упреждающих ударов, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Он отметил, что речь идет о буферной зоне с целью недопущения ударов по российской территории. Он добавил, что также необходимо лишить ВСУ возможности доставлять грузы через Днепр.В среду начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 подразделения Вооружённых сил Украины численностью до тысячи человек начали наступление с целью захвата территории в Курской области. Он отметил, что продвижение украинских военных вглубь территории Российской Федерации было остановлено. Начальник Генштаба подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. Согласно информации Минобороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, включая 12 танков.Президент России Владимир Путин в своем комментарии относительно ситуации в Курской области отметил, что киевский режим совершил очередную серьёзную провокацию, нанося удары без разбора, в том числе по мирным жителям.
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россия, госдума
Происшествия, РОССИЯ, Госдума
18:12 10.08.2024 (обновлено: 18:18 10.08.2024)
 
В Госдуме назвали способ не допустить новых атак на территорию России

Чепа: РФ надо работать над упреждающими ударами и созданием буферной зоны от ВСУ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Россия должна принимать меры для предотвращения возможных атак на свою территорию, в том числе путем нанесения упреждающих ударов, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.
Он отметил, что речь идет о буферной зоне с целью недопущения ударов по российской территории. Он добавил, что также необходимо лишить ВСУ возможности доставлять грузы через Днепр.
В среду начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 подразделения Вооружённых сил Украины численностью до тысячи человек начали наступление с целью захвата территории в Курской области.
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Он отметил, что продвижение украинских военных вглубь территории Российской Федерации было остановлено. Начальник Генштаба подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
Согласно информации Минобороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, включая 12 танков.
Президент России Владимир Путин в своем комментарии относительно ситуации в Курской области отметил, что киевский режим совершил очередную серьёзную провокацию, нанося удары без разбора, в том числе по мирным жителям.
 
ПроисшествияРОССИЯГосдума
 
 
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