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ФАС попросила крупные торговые сети Курской области уведомлять о ценах
ФАС попросила крупные торговые сети Курской области уведомлять о ценах - 10.08.2024, ПРАЙМ
ФАС попросила крупные торговые сети Курской области уведомлять о ценах
Крупые торговые сети Курской области получили письма от Федеральной антимонопольной службы с просьбой уведомлять о изменениях цен на товары и услуги в регионе... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T14:39+0300
2024-08-10T14:39+0300
2024-08-10T14:39+0300
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Крупые торговые сети Курской области получили письма от Федеральной антимонопольной службы с просьбой уведомлять о изменениях цен на товары и услуги в регионе. Об этом сообщили в самой службе.Отмечается, что соответствующие требования были направлены на фоне введения в области режима чрезвычайной ситуации. Посредством этих мер ФАС намерена предотвратить злоупотребления на рынках потребительских товаров.Ранее сообщалось, что благотворительный фонд X5 Group "Выручаем" отправил более 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от атак ВСУ в Курской области. Кроме того, поддержку гражданам оказывают сеть Metro и Российский Красный Крест.Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.
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Происшествия, РОССИЯ, ФАС РФ
ФАС попросила крупные торговые сети Курской области уведомлять о ценах
ФАС попросила крупные торговые сети Курской области уведомлять об изменениях цен
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Крупые торговые сети Курской области получили письма от Федеральной антимонопольной службы с просьбой уведомлять о изменениях цен на товары и услуги в регионе. Об этом сообщили в самой службе.
Отмечается, что соответствующие требования были направлены на фоне введения в области режима чрезвычайной ситуации. Посредством этих мер ФАС намерена предотвратить злоупотребления на рынках потребительских товаров.
Ранее сообщалось, что благотворительный фонд X5 Group "Выручаем" отправил более 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от атак ВСУ в Курской области. Кроме того, поддержку гражданам оказывают сеть Metro и Российский Красный Крест.
Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.