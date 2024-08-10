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Эксперт предсказал реакцию цен на газ в ЕС из-за опасений за транзит из РФ - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт предсказал реакцию цен на газ в ЕС из-за опасений за транзит из РФ
Эксперт предсказал реакцию цен на газ в ЕС из-за опасений за транзит из РФ - 10.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт предсказал реакцию цен на газ в ЕС из-за опасений за транзит из РФ
Биржевые цены на газ в Европе из-за опасений остановки транзита газа через Украину из России могут вырасти на несколько сотен долларов за тысячу кубометров, но... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T08:47+0300
2024-08-10T08:47+0300
энергетика
мир
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газ
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе из-за опасений остановки транзита газа через Украину из России могут вырасти на несколько сотен долларов за тысячу кубометров, но не как в 2022 году, следует из комментария РИА Новости эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу обновили ценовой максимум года – выше 455 долларов за тысячу кубометров. "Один только риск того, что транзит через Украину остановится, вызвал такое повышение цен… Если транзит остановится, конечно, может быть скачок цен до 600 и 700 долларов за тысячу кубометров", – считает Юшков. Показательной может стать новость о том, что Австрия – получатель транзитного газа из России – начала отбор из подземных газохранилищ, привел пример эксперт. "Первое, что можно делать, пока не найден альтернативный продавец газа, – выбрать из подземных хранилищ какие-то объемы", – пояснил он. "Цены вырастут, но, конечно, не до уровня 2022 года, когда было несколько тысяч долларов за тысячу кубометров, потому что транзитные объемы через Украину не столь большие", – сказал эксперт в заключение. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
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мир, европа, россия, газ
Энергетика, МИР, ЕВРОПА, РОССИЯ, Газ
08:47 10.08.2024
 
Эксперт предсказал реакцию цен на газ в ЕС из-за опасений за транзит из РФ

Эксперт Юшков: цены на газ в ЕС на опасениях могут вырасти, но не как в 2022 г

© Unsplash/Brad WeaverПриродный газ
Природный газ
© Unsplash/Brad Weaver
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе из-за опасений остановки транзита газа через Украину из России могут вырасти на несколько сотен долларов за тысячу кубометров, но не как в 2022 году, следует из комментария РИА Новости эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу обновили ценовой максимум года – выше 455 долларов за тысячу кубометров.
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"Один только риск того, что транзит через Украину остановится, вызвал такое повышение цен… Если транзит остановится, конечно, может быть скачок цен до 600 и 700 долларов за тысячу кубометров", – считает Юшков. Показательной может стать новость о том, что Австрия – получатель транзитного газа из России – начала отбор из подземных газохранилищ, привел пример эксперт. "Первое, что можно делать, пока не найден альтернативный продавец газа, – выбрать из подземных хранилищ какие-то объемы", – пояснил он.
"Цены вырастут, но, конечно, не до уровня 2022 года, когда было несколько тысяч долларов за тысячу кубометров, потому что транзитные объемы через Украину не столь большие", – сказал эксперт в заключение.
В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
 
ЭнергетикаМИРЕВРОПАРОССИЯГаз
 
 
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