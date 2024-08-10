https://1prime.ru/20240810/gaz-850791958.html
Эксперт предсказал реакцию цен на газ в ЕС из-за опасений за транзит из РФ
Эксперт предсказал реакцию цен на газ в ЕС из-за опасений за транзит из РФ - 10.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт предсказал реакцию цен на газ в ЕС из-за опасений за транзит из РФ
Биржевые цены на газ в Европе из-за опасений остановки транзита газа через Украину из России могут вырасти на несколько сотен долларов за тысячу кубометров, но... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T08:47+0300
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2024-08-10T08:47+0300
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе из-за опасений остановки транзита газа через Украину из России могут вырасти на несколько сотен долларов за тысячу кубометров, но не как в 2022 году, следует из комментария РИА Новости эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу обновили ценовой максимум года – выше 455 долларов за тысячу кубометров. "Один только риск того, что транзит через Украину остановится, вызвал такое повышение цен… Если транзит остановится, конечно, может быть скачок цен до 600 и 700 долларов за тысячу кубометров", – считает Юшков. Показательной может стать новость о том, что Австрия – получатель транзитного газа из России – начала отбор из подземных газохранилищ, привел пример эксперт. "Первое, что можно делать, пока не найден альтернативный продавец газа, – выбрать из подземных хранилищ какие-то объемы", – пояснил он. "Цены вырастут, но, конечно, не до уровня 2022 года, когда было несколько тысяч долларов за тысячу кубометров, потому что транзитные объемы через Украину не столь большие", – сказал эксперт в заключение. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
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Энергетика, МИР, ЕВРОПА, РОССИЯ, Газ
Эксперт предсказал реакцию цен на газ в ЕС из-за опасений за транзит из РФ
Эксперт Юшков: цены на газ в ЕС на опасениях могут вырасти, но не как в 2022 г
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе из-за опасений остановки транзита газа через Украину из России могут вырасти на несколько сотен долларов за тысячу кубометров, но не как в 2022 году, следует из комментария РИА Новости эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу обновили ценовой максимум года – выше 455 долларов за тысячу кубометров.
Россия может нарастить экспорт газа за счет СПГ, считают эксперты
"Один только риск того, что транзит через Украину остановится, вызвал такое повышение цен… Если транзит остановится, конечно, может быть скачок цен до 600 и 700 долларов за тысячу кубометров", – считает Юшков. Показательной может стать новость о том, что Австрия – получатель транзитного газа из России – начала отбор из подземных газохранилищ, привел пример эксперт. "Первое, что можно делать, пока не найден альтернативный продавец газа, – выбрать из подземных хранилищ какие-то объемы", – пояснил он.
"Цены вырастут, но, конечно, не до уровня 2022 года, когда было несколько тысяч долларов за тысячу кубометров, потому что транзитные объемы через Украину не столь большие", – сказал эксперт в заключение.
В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.