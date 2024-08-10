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Не менее 100 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе
Не менее 100 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе - 10.08.2024, ПРАЙМ
Не менее 100 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе
Как минимум 100 человек погибли, десятки получили ранения из-за удара Израиля по школе в Газе, передает телеканал Press TV. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T07:35+0300
2024-08-10T07:35+0300
2024-08-10T07:36+0300
происшествия
удар
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Как минимум 100 человек погибли, десятки получили ранения из-за удара Израиля по школе в Газе, передает телеканал Press TV. Об атаке на школу в Газе ранее сообщили в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). При этом утверждалось, что в этой школе скрывались бойцы ХАМАС. Согласно информации Press TV, "сто человек погибли, десятки ранены в результате удара Израиля по школе Аль-Табаин в городе Газа".
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удар, газа
Не менее 100 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе
Press TV: не менее 100 человек погибли из-за удара Израиля по школе в Газе
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Как минимум 100 человек погибли, десятки получили ранения из-за удара Израиля по школе в Газе, передает телеканал Press TV.
Об атаке на школу в Газе ранее сообщили в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). При этом утверждалось, что в этой школе скрывались бойцы ХАМАС.
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Согласно информации Press TV, "сто человек погибли, десятки ранены в результате удара Израиля по школе Аль-Табаин в городе Газа".