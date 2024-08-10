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Не менее 100 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе

Не менее 100 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе - 10.08.2024, ПРАЙМ

Не менее 100 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе

Как минимум 100 человек погибли, десятки получили ранения из-за удара Израиля по школе в Газе, передает телеканал Press TV. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T07:35+0300

2024-08-10T07:35+0300

2024-08-10T07:36+0300

происшествия

удар

газа

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Как минимум 100 человек погибли, десятки получили ранения из-за удара Израиля по школе в Газе, передает телеканал Press TV. Об атаке на школу в Газе ранее сообщили в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). При этом утверждалось, что в этой школе скрывались бойцы ХАМАС. Согласно информации Press TV, "сто человек погибли, десятки ранены в результате удара Израиля по школе Аль-Табаин в городе Газа".

https://1prime.ru/20240806/khezbolla-850704456.html

газа

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удар, газа