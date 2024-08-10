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ВВС Германии заявили о поднятии истребителей НАТО из-за России

ВВС Германии заявили о поднятии истребителей НАТО из-за России - 10.08.2024, ПРАЙМ

ВВС Германии заявили о поднятии истребителей НАТО из-за России

Истребители Североатлантического яльянса были подняты в возлух по тревоге над Балтийским морем, сообщили немецкие Военно-воздушные силы. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T16:39+0300

2024-08-10T16:39+0300

2024-08-10T16:39+0300

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БЕРЛИН, 10 авг - ПРАЙМ. Истребители Североатлантического яльянса были подняты в возлух по тревоге над Балтийским морем, сообщили немецкие Военно-воздушные силы.Отмечается, что самолет НАТО "сопроводил" якобы российский самолёт-разведчик морской авиации Ил-20М. Немецкие ВВС также уточнили, что он следовал вне плана и поддерживал связь с авиадиспетчерскими службами. Ранее Польша несколько раз понимала в воздух свою авиацию, объясняя эти действия "интенсивной" активностью российских ВВС.

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россия, германия, ввс