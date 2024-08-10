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Раскрыта схема обмана с "бесплатными" лотерейными билетами

Раскрыта схема обмана с "бесплатными" лотерейными билетами - 10.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыта схема обмана с "бесплатными" лотерейными билетами

Мошенники придумали новую схему отъема денег у россиян, мимикрируя под сайты государственных лотерей, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T03:30+0300

2024-08-10T03:30+0300

2024-08-10T03:30+0300

мошенничество

лотерея

мошенники

юрист

иван соловьев

эксклюзив

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему отъема денег у россиян, мимикрируя под сайты государственных лотерей, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, более 30 процентов россиян ежегодно участвуют в лотереях. А злоумышленники действуют там, "где есть спрос и большой денежный оборот". Мошенники рассылают потенциальным жертвам сообщения о "юбилейных розыгрышах", "бесплатных лотерейных билетах" и по электронной почте, в соцсетях или в мессенджерах."Чтобы обходить спам-фильтры, мошенники создают письма, регистрируясь на сайтах добросовестных компаний, только вместо имени указывают свое рекламное сообщение – для неискушенного читателя вполне подходит", - поясняет эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРаботает схема так: человеку приходит "лотерейный билет", который может сразу и не выиграть, но дать шанс еще на один розыгрыш. И вот там как раз и "совпадут" нужные числа, доверчивого гражданина поздравят с "большой удачей" и "одобрят" вывод выигрыша. Но для этого попросят указать реквизиты, на которые выводятся средства.Пользователь заполняет нужные поля, нажимает "Вывести выигрыш"… А дальше - все по накатанной. Либо платеж отклонят, так как владельцу карты нужно провести идентификационный платеж – тысяч 20-25, либо мошенники тут же опустошат счет жертвы.Возможны и другие варианты – при переходе по мошеннической ссылке преступники получат доступ к аккаунту Госуслуг жертвы.Как подчеркивает юрист, в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях", лотерейный билет - это документ, удостоверяющий право на участие в лотерее и подтверждающий заключение договора между оператором и участником. При его покупке гражданин получает квитанцию - документ, выдаваемый лотерейным терминалом, удостоверяющий право на участие в тиражной лотерее и подтверждающий заключение договора.Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо помнить, что в розыгрышах участвуют только билеты, приобретенные в официальных местах продаж операторов таких лотерей."Не верьте присылаемым предложениям об участии в розыгрышах, не переходите по ссылкам, не пересылайте информацию о себе, не совершайте никаких идентификационных платежей", - говори Соловьев. Перепроверяйте факт выпуска электронных лотерейных билетов на официальных сайтах операторов гослотерей.

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лотерея, мошенники, юрист, иван соловьев, эксклюзив