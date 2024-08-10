https://1prime.ru/20240810/granatomet-850796835.html
Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46
Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46 - 10.08.2024, ПРАЙМ
Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46
Подствольный гранатомет ГП-46, созданный концерном "Калашников", получил рекламный паспорт, об этом РИА Новости сообщил главный конструктор концерна Сергей... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T15:09+0300
2024-08-10T15:09+0300
2024-08-10T15:12+0300
вооружения
россия
калашников
концерн калашников
https://cdnn.1prime.ru/img/77701/99/777019925_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c0e5847903aefb565347a0f5cd746cd9.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Подствольный гранатомет ГП-46, созданный концерном "Калашников", получил рекламный паспорт, об этом РИА Новости сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.В субботу в парке "Патриот" состоялся демонстрационный показ новейшего оружия, созданного концерном.Уржумцев пояснил, что ГП-46 предназначен для установки на автоматы АК, имеющие стандартизированные базы. Установка и снятие прицела производятся без необходимости демонтажа каких-либо частей автомата. В комплекте с прицелом поставляется рекламный паспорт с указанием технических характеристик..Он также сообщил, что гранатомет ГП-46 проходит испытания с гранатами партнеров концерна, испытания планируется завершить к следующему году. Прицельная дальность стрельбы этого гранатомёта составляет 400 метров, скорострельность — 5-6 выстрелов в минуту, а калибр — 40 миллиметров.
https://1prime.ru/20240810/pulemet-850796060.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77701/99/777019925_84:0:1416:999_1920x0_80_0_0_21a69873c4a0a312cedd2f3864ff136c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калашников, концерн калашников
Вооружения, РОССИЯ, Калашников, Концерн Калашников
Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46
Концерн "Калашников" создал новый подствольный гранатомет ГП-46
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Подствольный гранатомет ГП-46, созданный концерном "Калашников", получил рекламный паспорт, об этом РИА Новости сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.
В субботу в парке "Патриот" состоялся демонстрационный показ новейшего оружия, созданного концерном.
Уржумцев пояснил, что ГП-46 предназначен для установки на автоматы АК, имеющие стандартизированные базы. Установка и снятие прицела производятся без необходимости демонтажа каких-либо частей автомата. В комплекте с прицелом поставляется рекламный паспорт с указанием технических характеристик..
Он также сообщил, что гранатомет ГП-46 проходит испытания с гранатами партнеров концерна, испытания планируется завершить к следующему году. Прицельная дальность стрельбы этого гранатомёта составляет 400 метров, скорострельность — 5-6 выстрелов в минуту, а калибр — 40 миллиметров.
Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок