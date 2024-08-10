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Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46 - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46
Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46 - 10.08.2024, ПРАЙМ
Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46
Подствольный гранатомет ГП-46, созданный концерном "Калашников", получил рекламный паспорт, об этом РИА Новости сообщил главный конструктор концерна Сергей... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T15:09+0300
2024-08-10T15:12+0300
вооружения
россия
калашников
концерн калашников
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Подствольный гранатомет ГП-46, созданный концерном "Калашников", получил рекламный паспорт, об этом РИА Новости сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.В субботу в парке "Патриот" состоялся демонстрационный показ новейшего оружия, созданного концерном.Уржумцев пояснил, что ГП-46 предназначен для установки на автоматы АК, имеющие стандартизированные базы. Установка и снятие прицела производятся без необходимости демонтажа каких-либо частей автомата. В комплекте с прицелом поставляется рекламный паспорт с указанием технических характеристик..Он также сообщил, что гранатомет ГП-46 проходит испытания с гранатами партнеров концерна, испытания планируется завершить к следующему году. Прицельная дальность стрельбы этого гранатомёта составляет 400 метров, скорострельность — 5-6 выстрелов в минуту, а калибр — 40 миллиметров.
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россия, калашников, концерн калашников
Вооружения, РОССИЯ, Калашников, Концерн Калашников
15:09 10.08.2024 (обновлено: 15:12 10.08.2024)
 
Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46

Концерн "Калашников" создал новый подствольный гранатомет ГП-46

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк!Рабочая поездка В.Путина в Ижевск
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Подствольный гранатомет ГП-46, созданный концерном "Калашников", получил рекламный паспорт, об этом РИА Новости сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.
В субботу в парке "Патриот" состоялся демонстрационный показ новейшего оружия, созданного концерном.
Уржумцев пояснил, что ГП-46 предназначен для установки на автоматы АК, имеющие стандартизированные базы. Установка и снятие прицела производятся без необходимости демонтажа каких-либо частей автомата. В комплекте с прицелом поставляется рекламный паспорт с указанием технических характеристик..
Он также сообщил, что гранатомет ГП-46 проходит испытания с гранатами партнеров концерна, испытания планируется завершить к следующему году. Прицельная дальность стрельбы этого гранатомёта составляет 400 метров, скорострельность — 5-6 выстрелов в минуту, а калибр — 40 миллиметров.
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ВооруженияРОССИЯКалашниковКонцерн Калашников
 
 
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